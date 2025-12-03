Dua Lipa invita a Fher de Maná a su show en México e interpretan “Oye mi amor”

El segundo concierto de Dua Lipa en el Estadios GNP Seguros de la Ciudad de México dio mucho de qué hablar gracias a la inesperada participación de Fher Olvera, vocalista de la agrupación “Maná” para cantar el reconocido tema “Oye mi amor”.

La velada del martes 2 de diciembre, más de 60,000 personas se dieron cita para cantar y bailar al ritmo del repertorio musical de la artista británica, sin saber que este no solo contaría con la interpretación de una canción sorpresa en honor a la música mexicana, sino también con la presencia del rockero multipremiado.

Entre aplausos y la euforia del público, Fher Olvera unió su voz a la de Dua Lipa para entonar el tema lanzado por Maná en 1992, como parte del álbum “¿Dónde jugarán los niños?”.

Además de “Oye mi amor”, el setlist de su “Radical Optimism Tour” incluyó los éxitos que catapultaron a la artista al estrellato, tal y como: “Houdini”, Training Season”, “Don’t Start Now”, “Levitating” y “One Kiss”, por mencionar algunos.

Durante su presentación, Dua Lipa protagonizó un emotivo momento sobre el escenario al compartir un mensaje con sus fanáticos sobre la emoción que representa volver a Ciudad de México, sitio con el que afirmó sentir una gran conexión.

“¡Qué sueño y qué alegría estar aquí otra vez, esta noche, en esta hermosa ciudad y con toda su gente Estoy disfrutando cada momento y no quiero que esto termine. Han pasado muchas cosas desde que empecé mi álbum en 2022 hasta este momento“, expresó ante la mirada atenta del público.

Desde que comenzó con su gira internacional, Dua Lipa ha realizado más de 60 covers de artistas como de AC/DC, Alicia Keys, Aerosmith y Ariana Grande. Para su paso por Latinoamérica, hizo referencia a cantantes como Miranda, Soda Stereo, Mon Laferte, Shakira y Maná.

Seguir leyendo:

• Dua Lipa sorprende a sus fans al cantar “Bésame mucho” en su concierto en México

• Dua Lipa es captada bailando salsa con Callum Turner en Ciudad de México

• Dua Lipa y su homenaje a Shakira: cantó “Antología” en su show en Bogotá