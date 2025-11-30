Dua Lipa es captada bailando salsa con Callum Turner en Ciudad de México

Dua Lipa aprovechó su estancia en Ciudad de México para disfrutar del lugar y fue captada bailando salsa con su prometido, el actor Callum Turner.

Pero, antes de eso, la intérprete de ‘New Rules’, fue vista disfrutando de una comida en el reconocido restaurante de mariscos Contramar, ubicado en la colonia Condesa, un lugar que, según se reporta, ya ha visitado en ocasiones anteriores. Acompañada de su pareja, la intérprete vivió una auténtica experiencia mexicana.

El video que se viralizó

Poco después de la comida, ocurrió el gran momento: las redes sociales se inundaron con un video que muestra a la famosa pareja bailando salsa con sus mejores pasos en el Club San Luis, situado en la Colonia Roma.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, los muestran en un momento de complicidad y cariño, disfrutando de la música y el baile.

La inesperada aparición de la estrella generó gran expectación entre los asistentes al club, quienes no dudaron en identificar y compartir la noticia en línea.

Esta visita relámpago sirve como preludio a sus esperados conciertos en el emblemático Estadio GNP Seguros, donde Dua Lipa se presentará ante sus fans mexicanos, demostrando que además de prepararse para el escenario, también está viviendo a fondo la energía de la ciudad.

En cada ciudad que llega, sin duda, la estrella deja su huella. Sumado al hecho que en cada concierto se dedica a versionar temas de un artista del país. Durante su presentación en Bogotá, cantó ‘Antología’ de Shakira y ante el público mencionó que era un tema importante para ella.

Casi de inmediato, Shakira respondió y agradeció el gesto, además también mencionó que la música es capaz de unir a dos artistas completamente distintas y recalcó que significó mucho para ella, ya que escribió la canción en Bogotá.

