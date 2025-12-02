Dua Lipa sorprende a sus fans al cantar “Bésame mucho” en su concierto en México

La cantante Dua Lipa arrancó por todo lo alto su serie de conciertos programados para la Ciudad de México. Tan es así que para su primera presentación optó por brindar un merecido homenaje a la compositora Consuelo Velázquez al interpretar el icónico tema “Bésame mucho”.

Fue durante la velada del 1 de diciembre que la intérprete de “Levitating” y “One Kiss” puso a vibrar al Estadio GNP Seguros y a cantar a las más de 60,000 personas que asistieron al ritmo de la canción compuesta en el año 1940.

Por medio de plataformas como Instagram y Tik Tok se difundieron cientos de videos del momento exacto en el que Dua Lipa revela el tema sorpresa a cantar como parte de su “Radical Optimism Tour”.

“La canción ha llegado al corazón de tanta gente en el mundo. Y me encanta porque la historia dice que ella nunca había sido besada. Y creo que los compositores escribimos nuestros sueños para hacerlos realidad. Y por eso presento esta canción. Si la conocen, canten conmigo. Esto es Bésame Mucho”, se le escucha decir en el recinto.

Como resultado de esta hazaña, Dua Lipa se volvió el blanco de aplausos por parte de los internautas: “Que grande que hable y cante en español… mis respetos. Y sobre todo que en cada país que ha estado ha elegido una canción emblemática de ese país! Sin duda eso se llama conectar con el público” y “Amo que hable en español, grande mi Dua“, son algunos de los piropos que recibió.

Además de “Bésame Mucho”, la estrella de la música deleitó a sus fanáticos con clásicos de su repertorio, incluyendo: “Physical”, “Training Season” y “Don’t Start Now”, por mencionar algunos.

A lo largo del Radical Optimism Tour, Dua Lipa ha adoptado como tradición elegir una canción emblemática en cada país que visita, convirtiendo esta dinámica en parte esencial de la gira. En España, por ejemplo, interpretó “Héroe” de Enrique Iglesias, en Argentina sorprendió con “De música ligera” de Soda Stereo y en Perú incluyó “Cariñito”.

