Dua Lipa comparte tiernas fotos navideñas con su prometido Callum Turner

La estrella del pop Dua Lipa vivió una Navidad especialmente especial este año, compartiendo momentos íntimos y festivos junto a su prometido, el actor Callum Turner. A través de una serie de fotografías y videos publicados en Instagram, la cantante de 30 años capturó la esencia de unas festividades centradas en el cariño, la familia y, cómo no, una exquisita comida navideña.

En las imágenes, se puede apreciar la química y alegría de la pareja. En una de las instantáneas, Turner, de 35 años, aparece besando la mejilla de Dua Lipa mientras la sostiene en un gesto cariñoso.

En otra, ambos se muestran abrazados y riendo en un sofá, con la cantante luciendo una corona navideña azul y un elegante jersey negro. Las fotografías, espontáneas y llenas de naturalidad, reflejan una celebración íntima y llena de calidez.

La comida navideña

Más allá de los retratos románticos, Lipa quiso destacar otro gran protagonista de su Nochebuena: la comida. La artista compartió un primer plano de los platillos servidos y, con especial orgullo, presentó el jamón que, según reveló, preparó ella misma.

En una divertida foto, aparece junto a Turner frente al jamón crudo, sosteniendo un rollo de papel de aluminio, mientras su prometido la abraza sonriente.

En la descripción de su publicación, Dua Lipa resumió el espíritu de su celebración: “Todo se trata del amor… y de cocinar de maravilla este año”. La cantante bromeó añadiendo que, para su sorpresa, “todos los astros se alinearon” para ella en la cocina, a pesar de no haber estado en una durante seis meses.

Con un cálido “¡FELICES FIESTAS A TODOS! ¡LES ENVÍO MUCHO CARIÑO!“, Lipa cerró una publicación que no solo mostró sus festividades, sino que transmitió un mensaje universal de amor, reunión y alegría en la temporada navideña.

La pareja, cuyo compromiso se dio a conocer en junio de 2025, demostró una vez más que su historia juntos está marcada por momentos llenos de amor y complicidad.

