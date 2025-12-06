Dua Lipa rinde homenaje a Selena con “Amor prohibido”

Dua Lipa continúa consolidándose como una de las artistas internacionales más queridas en Latinoamérica, y su más reciente presentación en México lo confirma. En el cierre de su serie de conciertos en el país, la intérprete británica dejó sin aliento a miles de fans al rendir un emotivo homenaje a Selena Quintanilla con la icónica canción “Amor prohibido”.

Un tributo que hizo historia

La última fecha de Dua Lipa en México estaba cargada de especulación, pues el público esperaba ansioso saber qué canción en español interpretaría esta vez. Muchos apostaban por un clásico de Juan Gabriel como “Querida”, mientras que otros especulaban con éxitos modernos como “Rosa Pastel” de Belanova. Pero la decisión final sorprendió y emocionó al público del Estadio GNP Seguros: un homenaje a la reina del Tex-Mex.

Los tributos latinos que conquistaron México

Durante sus dos primeras noches, Dua Lipa ya había enamorado al público con interpretaciones que mostraron su respeto por la música en español.

En su primera fecha interpretó “Bésame Mucho” , la obra magistral de Consuelo Velázquez que ha sido versionada en más de 20 idiomas.

, la obra magistral de Consuelo Velázquez que ha sido versionada en más de 20 idiomas. Para su segunda presentación, sorprendió con “Oye mi amor” de Maná. La emoción creció aún más cuando Fher Olvera, vocalista de la banda, apareció en el escenario para acompañarla, desatando la ovación del público.

Una gira latina con homenajes

El impacto de Dua Lipa en Latinoamérica no solo se debe a su dominio del español, sino a su capacidad para conectar con cada país a través de su música. En cada parada ha elegido un clásico local que rinde homenaje a la cultura y emociona a su audiencia.

Homenajes de Dua Lipa por país:

Argentina: “Música Ligera” y “Tu misterioso alguien”

“Música Ligera” y “Tu misterioso alguien” Perú: “Cariñito”

“Cariñito” Colombia: “Antología”

“Antología” Chile: “Tu falta de querer” y “El duelo”

“Tu falta de querer” y “El duelo” Brasil: “Mas que nada” y “Magalenha”

Estas interpretaciones han generado miles de reacciones en redes y consolidado a la artista como una de las cantantes internacionales con mayor conexión con el público latino.

El espectacular setlist que acompañó la gira

Además de los homenajes, Dua Lipa ofreció un show lleno de energía, coreografías y sus mayores éxitos. Su setlist incluyó:

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls (Cover)

Maria

Let’s Get Physical (Workout)

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling Forever (Intro)

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don’t Start Now

Houdini

