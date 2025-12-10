Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón, responde a las críticas tras abrir el concierto de Dua Lipa en CDMX

Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón, se convirtió en tendencia en redes sociales tras abrir el esperado concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. La joven artista, que debutó en un escenario masivo ante miles de asistentes, sorprendió al público al ser confirmada como telonera solo el mismo día del evento.

Su presentación generó reacciones divididas en las redes sociales. Mientras algunos elogiaron su propuesta musical electrónica y alterna, muchos otros cuestionaron si su participación fue producto de nepotismo, al estar relacionada con una de las familias más prominentes del cine.

La crítica se centró principalmente en su pronunciación, considerada por algunos como “rara” o “forzada”, lo que avivó aún más la controversia.

Mi amiga riéndose xq me tocó Fher de Maná en mi concierto de Dua Lipa.



A ella le tocó Bu Cuarón. pic.twitter.com/4tgfQetgUa — Enriqueto Jr. (@kiki_keto) December 8, 2025

El video de su actuación rápidamente circuló por las plataformas sociales, desatando comentarios polarizados. En medio de la ola de críticas, Bu Cuarón respondió, publicando un video en su cuenta de Instagram donde defendió su actuación y destacó que, a pesar de la reciente controversia, este evento fue un paso importante en su carrera.

“Llegué esa mañana con jetlag, pero si quieres ver mis otras presentaciones, te invito a hacerlo, fue mi primer estadio”, expresó Bu, quien también aclaró que su pronunciación peculiar se debía a su ascendencia italiana, destacando que es “mitad italiana”.

La joven cantante explicó que la invitación para abrir el concierto llegó solo dos días antes del evento, lo que también alimentó las críticas sobre su aparente falta de preparación. A pesar de esto, Bu dejó claro que su propósito es mejorar y seguir adelante con su carrera musical.

¿Nepotismo o talento?

La controversia sobre Bu Cuarón y su debut como telonera en un concierto de tan gran magnitud sigue generando debate, pero lo cierto es que su presencia en el escenario de Dua Lipa marcó un antes y un después en su incipiente carrera.

Tess Bu Cuarón, nacida en Londres en 2003, es la hija de Alfonso Cuarón y la actriz italiana Annalisa Bugliani. Con formación clásica en piano en Italia y una propuesta musical experimental, Bu ha intentado forjar su propio camino en la música, lejos de la sombra de su padre. Su EP más reciente, “Drop by when you drop dead”, refleja su estilo único que fusiona sonidos electrónicos y alternativos.

