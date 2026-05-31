¡Dua Lipa y Callum Turner se casan!

Dua Lipa y Callum Turner son oficialmente esposos. La pareja, que comenzó su romance en enero de 2024, dio el gran paso este domingo, 31 de mayo, en una boda íntima en Londres, según fotografías obtenidas por The Sun y The Daily Mail.

El evento discreto reunió a un pequeño círculo de familiares y amigos, quienes lanzaron confeti y pétalos de flores para celebrar la unión. Para la ocasión, Lipa lució un elegante traje falda color marfil, complementado con guantes blancos y un sombrero de ala ancha. Turner, por su parte, optó por un clásico traje cruzado azul marino con camisa y corbata a juego.

La noticia llega después de que diferentes medios apuntaran que la pareja había adelantado la fecha de su enlace nupcial.

Una celebración que continuará en Italia

De acuerdo con un informe de abril de The Sunday Times, se espera que las festividades nupciales continúen más allá de la ceremonia civil. Todo apunta a que la pareja tiene previsto un festejo de dos días en Palermo, Sicilia, donde reunirían a más seres queridos para seguir celebrando su amor.

La boda no fue una sorpresa para los seguidores de la pareja. Lipa confirmó su compromiso con Turner en su reportaje de portada para British Vogue 2025. “Sí, estamos comprometidos”, declaró la cantante en julio.

"Es muy emocionante. Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre es una sensación realmente especial". Dua Lipa

Sobre la relación de Lipa y Turner

La relación de Lipa y Turner se hizo pública en enero de 2024, cuando fueron vistos juntos en la fiesta posterior del estreno de “Masters of the Air” en Los Ángeles. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más queridas de Instagram, compartiendo instantáneas de sus vacaciones y su día a día.

Más allá de las redes sociales, la intérprete de “Levitating” ha hablado abiertamente sobre la alegría que ha encontrado en esta relación. En una entrevista con Harper’s Bazaar UK el pasado agosto, Lipa confesó: “Me encanta el amor. Es algo precioso. Es algo realmente inspirador. Te encuentras cayendo tan intensamente todo el tiempo de la mejor manera posible“.

La cantante añadió: “He pasado mucho tiempo siendo reservada o protegiendo mi corazón, así que estoy dejando ir esa sensación. Tengo que permitir el amor. Soy más feliz que nunca”.

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