Dua Lipa y Callum Turner habrían adelantado la fecha de su boda

En un giro inesperado, Dua Lipa y Callum Turner habrían decidido adelantar su boda tres meses. Según reveló el diario italiano Giornale di Sicilia, la estrella del pop y el actor se darán el “sí, quiero” este próximo fin de semana, del 5 al 7 de junio, modificando sus planes iniciales que apuntaban al mes de septiembre.

El escenario elegido para el que ya se considera uno de los enlaces más esperados de la cultura pop es la ciudad de Palermo. La capital siciliana, que enamoró a la intérprete de tres premios Grammy durante una escapada veraniega el año pasado, acogerá una celebración que se desarrollará bajo un blindaje absoluto y en la más estricta intimidad.

Para garantizar la seguridad del evento, el equipo de ceremonias del Ayuntamiento de Palermo ya coordina los preparativos junto a los equipos de seguridad privada de la pareja, según el diario italiano.

Los festejos se dividirán en varios enclaves históricos de la ciudad. El escenario principal será la Galleria d’Arte Moderna (GAM), ubicada en el antiguo complejo palaciego de Sant’Anna.

Asimismo, otra parte crucial del enlace tendrá lugar en el majestuoso Palazzo Gangi, un edificio del siglo XVIII famoso por ser el escenario del mítico baile de la película “Il Gattopardo” de Luchino Visconti.

Además, la pareja reservó al completo el lujoso hotel Villa Igea, un palacio de la belle époque a orillas del mar.

Entre los detalles filtrados, destaca que Dua Lipa lucirá un vestido confeccionado por un taller local de Palermo, diseñado por su amiga Donatella Versace.

La organización del evento está en manos de Alessandra Grillo —la prestigiosa wedding planner que coordinó la boda de Chiara Ferragni—, y se espera que Elton John figure entre los exclusivos invitados.

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