¿Cómo fue la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Palermo?

Italia se convirtió en el epicentro de uno de los eventos más importantes del año. Dua Lipa y Callum Turner eligieron la histórica ciudad de Palermo, en Sicilia, para celebrar su segundo matrimonio en un evento masivo que ya es catalogado como la boda del año.

Luego de dar el “sí, quiero” por el civil en el Ayuntamiento de Old Marylebone en Londres, la pareja tiró la casa por la ventana con un fastuoso festejo de tres días que transformó por completo el entorno siciliano.

Las celebraciones arrancaron con una deslumbrante “welcome party” en la Piazza Croce dei Vespri, justo frente al legendario Palazzo Valguarnera Gangi.

Para la ocasión, la intérprete de “Levitating” acaparó todas las miradas luciendo un espectacular vestido blanco personalizado de Bottega Veneta, complementado con exclusivas joyas de Bulgari.

Por su parte, la icónica diseñadora Donatella Versace, íntima amiga de la novia, deslumbró con un llamativo vestido dorado de flecos. La velada cerró con un toque muy autóctono: pizza margherita servida en bandejas de plata al ritmo de clásicos como “Le Freak”.

El día central se trasladó a una idílica villa del siglo XVIII. Allí, en un ambiente de ensueño y rodeados de mucha vegetación, la pareja intercambió votos en una ceremonia cargada de lágrimas de emoción.

El broche de oro musical lo puso Sir Elton John, quien actuó de testigo y conmovió a los cerca de 300 invitados, entre los que destacaban figuras de la talla de Katy Perry, Robbie Williams, Mark Ronson, Charli XCX y las integrantes de BLACKPINK, Jennie y Rosé.

A pesar de las estrictas medidas de seguridad que obligaron a blindar el centro histórico provocando algunas protestas de los vecinos locales bajo el lema “nuestra plaza no es tu salón”, la boda realzó a Sicilia como el destino nupcial más codiciado de 2026, sellando la historia de amor de la cantante y el actor.

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