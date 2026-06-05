Dua Lipa y Callum Turner dan inicio a las celebraciones de su segunda boda en Italia

Dua Lipa y Callum Turner ya han comenzado los festejos de su segunda boda. Después de decir “sí, quiero” en una ceremonia civil en Londres el 31 de mayo, la estrella del pop de 30 años y el actor de 36 años fueron vistos celebrando una fiesta previa al enlace en Palermo, Italia, el viernes 5 de junio.

La intérprete de “Houdini” deslumbró en la velada con un vestido halter color marfil, sin espalda, con el característico tejido de cesta de Bottega Veneta y un dobladillo con plumas.

Completó el look con un bolso de mano a juego, joyas brillantes y un reloj Bulgari, marca de la que es embajadora.

La pareja se dirigió a saludar a sus invitados famosos, entre los que se encontraban Charli XCX, George Daniel, Joe Alwyn y Grace Gummer, quienes fueron fotografiados en el centro de la ciudad siciliana.

Horas antes, el jueves 4 de junio, Lipa y Turner ya habían sido vistos paseando juntos por Palermo, en lo que parecía el preludio de la esperada ceremonia de este fin de semana en Sicilia.

Una boda civil íntima

El camino al altar comenzó de manera discreta pero con mucho glamour. La pareja contrajo matrimonio por primera vez en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres, el 31 de mayo.

Para esa ocasión, la cantante de “Levitating” lució un traje-vestido de Schiaparelli Couture diseñado por Daniel Roseberry, según informó Vogue.

Combinó el atuendo con guantes a juego, zapatos Christian Louboutin y un sombrero blanco extragrande de Stephen Jones. Turner, por su parte, optó por un elegante traje azul marino con corbata.

La ceremonia civil fue íntima, acompañados solo por un pequeño grupo de seres queridos. Las imágenes captadas por The Daily Mail y The Sun mostraron a la pareja sonriente al salir del edificio. Más tarde, ese mismo día, Lipa compartió varias fotos del enlace en sus redes sociales con un sencillo y emotivo pie de foto: “31.05.2026 🤍”.

Romance consolidado

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner comenzó a sonar con fuerza en enero de 2024, cuando asistieron juntos a la fiesta posterior de la serie “Masters of Air” en Londres. La pareja oficializó su romance en Instagram en julio de ese mismo año.

Tras meses de especulaciones, la cantante confirmó su compromiso con Turner en una entrevista con la revista British Vogue en junio de 2025, donde declaró que esperaba casarse tras finalizar su gira mundial.

Después de la boda civil, los recién casados fueron vistos el 2 de junio paseando a su perro, Golo, en Londres. En esas imágenes, Turner abrazaba a Lipa con los dedos entrelazados, mientras ambos se miraban con expresiones cálidas y cariñosas.

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