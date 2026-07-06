Lauren Bennett, la voz detrás de “Party Rock Anthem”, fallece a los 37 años

La cantante británica Lauren Bennett, conocida por su participación en el éxito mundial “Party Rock Anthem” de LMFAO y por ser miembro de los grupos Paradiso Girls y G.R.L., falleció a los 37 años. La noticia fue confirmada el 6 de julio de 2026 por sus excompañeras de G.R.L. a través de un comunicado en Instagram que ha conmovido a la industria musical.

“Con gran tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Lauren”, escribieron Natasha Slayton, Emmalyn Estrada y Paula van Oppen en el comunicado conjunto.

“Nuestros corazones están destrozados y no podemos comenzar a expresar cuánto significaba para nosotras. Atesoraremos para siempre el amor, la risa y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó muchas vidas, y la extrañaremos profundamente y la recordaremos con cariño para siempre”.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

Una carrera construida desde la adolescencia

Nacida en Meopham, Kent, Inglaterra, Bennett mostró desde temprana edad su pasión por la música. Participó en concursos de talentos locales y, a los 14 años, formó un dúo con una amiga con el que actuaba en pubs y bares. Su gran oportunidad llegó cuando participó en “The X Factor”, logrando avanzar hasta el grupo de los 12 finalistas.

Aunque fue eliminada, esta exposición la llevó a recibir una llamada para audicionar para un nuevo grupo creado por Robin Antin, fundadora de Pussycat Dolls. Tras ser seleccionada, Bennett se mudó a Los Ángeles a los 17 años para unirse a Paradiso Girls.

Con Paradiso Girls, Bennett lanzó en 2009 el sencillo debut “Patron Tequila”, con la participación de Eve y Lil’ Jon, que alcanzó el tercer puesto en la lista Billboard Dance Club Songs. Sin embargo, el grupo se disolvió un año después tras ser desvinculado de su discográfica.

Tras esta experiencia, Bennett emprendió una carrera en solitario que la llevó a colaborar con artistas como will.i.am y CeeLo Green. Pero fue en 2011 cuando alcanzó reconocimiento mundial al prestar su voz para el coro de “Party Rock Anthem” de LMFAO, un tema que dominó las listas de popularidad en todo el mundo y acumuló miles de millones de reproducciones.

Posteriormente, Bennett se integró a G.R.L., un grupo que continuó el legado de las Pussycat Dolls. La agrupación logró importantes éxitos, incluyendo la colaboración con Pitbull en “Wild Wild Love” de 2014 y el lanzamiento de su EP homónimo ese mismo año. De este trabajo surgió el sencillo “Ugly Heart”, que se posicionó entre los 20 primeros en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

La trayectoria de G.R.L. se vio empañada por la tragedia en septiembre de 2014, cuando su compañera Simone Battle falleció a los 25 años. El grupo se disolvió tras este suceso, aunque se reformó como trío en 2016 junto a Bennett, continuando de gira en los años siguientes. En 2021, la agrupación confirmó el lanzamiento de nueva música, proyecto que finalmente no se materializó.

Bennett deja a su hija Harlow, de seis años, fruto de su relación con el bailarín Kenny Wormald.

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