Muere Victor Willis, vocalista de Village People y coautor de “YMCA”, a los 74 años

El mundo de la música se encuentra de luto con el fallecimiento de Victor Willis, líder del grupo de música disco Village People y conocido por ser coautor de los éxitos “YMCA”, “Go West” e “In The Navy”.

La noticia de su muerte fue compartida por la agrupación a través de un comunicado difundido desde su cuenta oficial de Facebook: “Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte de Victor Willis, vocalista principal de Village People”, señala el breve escrito.

Dentro de las causas de la muerte, la banda confirmó que se trató complicaciones derivadas de una enfermedad que no especificaron.

“Victor falleció el lunes 30 de junio de 2026 tras una enfermedad breve pero agresiva. Se solicita privacidad”, extiende la agrupación desde sus redes sociales.

La muerte de Victor Willis marca el fin de una era, pero el inicio de un legado inquebrantable que comenzó en los años 70, con la creación de “Village People” en el auge de la música disco.

Junto a Felipe Rose, Alex Briley, David Hodo, Glenn Hughes y Randy Jones, impusieron moda al usar como vestuario en sus presentaciones disfraces de estereotipos masculinos, incluyendo a un policía, vaquero, indio nativo americano y un obrero.

Y aunque el intérprete abandonó la banda en 1979 y litigó durante años por los derechos de autor de las canciones que escribió durante su tiempo en la agrupación, volvió a unirse en 2017. Tras su regreso, llegó a protagonizar “YMCA” en un mitin previo a la investidura del presidente Donald Trump en enero de 2025, polarizando la opinión pública.

De acuerdo con el testimonio de Willis, su tiempo alejado de Village People lo llevó a emprender una carrera en solitario que no tuvo mucho éxito, orillándolo al consumo de drogas por más de dos décadas.

Sería hasta el año 2000 cuando el famoso logró salir de la adicción gracias a un programa del gobierno y apenas unos meses después conoció a quien sería su segunda esposa, una abogada que le ayudó a luchar por los derechos de autor de sus éxitos en Village People.

En el año 2015, Victor Willis obtuvo, finalmente, un fallo a favor en el caso en el que se determinó que debería obtener el 50% de la propiedad de su canción “YMCA”, así como de otros grandes éxitos.

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