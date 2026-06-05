Murió el Indio Solari, el mítico líder de Los Redonditos de Ricota y una leyenda del rock argentino

Carlos Alberto “Indio” Solari, cantante, compositor y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, murió este jueves a los 77 años. La noticia fue confirmada por distintos medios argentinos y puso fin a una de las trayectorias más influyentes, enigmáticas y convocantes de la música en español.

El músico atravesaba desde hacía una década la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que hizo público en 2016 durante uno de sus últimos grandes recitales. Según informaron medios argentinos, pasó sus últimas horas en su casa de Parque Leloir, acompañado por su familia.

Con su muerte desaparece una de las voces más reconocibles del rock latinoamericano, pero también el creador de un fenómeno cultural que trascendió a la música y marcó a varias generaciones.

De La Plata a la leyenda

Nacido el 17 de enero de 1949, Solari se convirtió en una figura central de la cultura argentina tras fundar en la década de 1970 Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Eduardo “Skay” Beilinson. La banda comenzó como un proyecto alternativo y terminó transformándose en uno de los grupos más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino.

El Indio Solari se presentó en Olavarría en 2017. Fue uno de sus últimos conciertos. Crédito: Hernan Leonardi | AP

Durante más de dos décadas, Los Redondos construyeron una relación única con su público. Sin grandes campañas de promoción, sin depender de la televisión y con una fuerte identidad propia, lograron llenar estadios y generar una fidelidad pocas veces vista en la música latinoamericana.

Discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, La mosca y la sopa y Luzbelito forman parte del canon del rock argentino y siguen siendo escuchados por millones de personas.

El fenómeno de las “misas ricoteras”

Pocas bandas generaron una identificación tan intensa con sus seguidores como Los Redonditos de Ricota. Cada recital se convertía en una verdadera peregrinación de fanáticos llegados desde distintos puntos del país. Con el paso de los años, esos conciertos comenzaron a ser conocidos como “misas ricoteras”, una expresión que reflejaba la dimensión cultural y emocional que alcanzó el fenómeno.

Las letras del Indio, cargadas de imágenes, metáforas y lecturas abiertas, ayudaron a construir una mística que sobrevivió incluso después de la separación del grupo en 2001.

Una exitosa carrera como solista

Tras la disolución de Los Redondos, muchos dudaban de que pudiera mantener el mismo nivel de convocatoria. Sin embargo, volvió a sorprender.

Junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado inició una nueva etapa artística que produjo discos exitosos y recitales multitudinarios. Álbumes como El tesoro de los inocentes, Porco Rex y Pajaritos, consolidaron una carrera solista que mantuvo intacta su capacidad de movilización.

Incluso cuando comenzó a alejarse de los escenarios por cuestiones de salud, siguió publicando música, libros y mensajes para sus seguidores.

El Parkinson y el retiro de los escenarios

En marzo de 2016, durante un recital en Tandil, Solari confirmó públicamente que padecía Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que fue condicionando progresivamente su actividad artística.

Su último gran recital presencial tuvo lugar en Olavarría en 2017, un show multitudinario que quedó marcado por una tragedia con víctimas fatales y que terminó convirtiéndose en el cierre de una era para el músico.

En los años posteriores redujo sus apariciones públicas, aunque continuó participando en proyectos musicales desde su estudio de Parque Leloir y mantuvo contacto con sus seguidores a través de publicaciones y colaboraciones especiales.

Un artista que trascendió la música

El Indio Solari fue mucho más que un cantante. Para millones de seguidores representó una forma de entender la cultura, la rebeldía, la independencia artística y la relación entre músico y público. Su figura generó admiración, debates, controversias y una influencia que alcanzó a varias generaciones de artistas.

Pocos músicos argentinos lograron construir una obra tan influyente sin someterse a las reglas tradicionales de la industria del entretenimiento.

El final de una época

La muerte del Indio Solari cierra uno de los capítulos más importantes de la historia del rock argentino. Quedan sus canciones, sus letras, los discos que marcaron a millones de personas y una huella cultural que difícilmente pueda repetirse.

Desde los pequeños teatros de La Plata hasta los recitales multitudinarios que reunían a cientos de miles de personas, su recorrido artístico transformó para siempre la música popular argentina.

Para sus seguidores, el Indio fue mucho más que una estrella de rock. Fue la voz de una generación y el símbolo de un fenómeno que sobrevivirá mucho más allá de su ausencia.

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