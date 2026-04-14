Muere Felipe Staiti: el rock en español pierde al guitarrista y fundador de Enanitos Verdes

La escena musical ha perdido a un ícono del rock en español tras darse a conocer el fallecimiento del guitarrista y fundador de la agrupación Enanitos Verdes, Felipe Staiti, a los 64 años de edad. La noticia fue confirmada por la agencia argentina WRProducciones a través de un comunicado en redes sociales.

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo (…) Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español”, se dijo en el escrito.

Por su parte, el equipo de trabajo del argentino detalló que su muerte tuvo lugar el pasado 13 de abril, luego de permanecer hospitalizado en su natal Mendoza, Argentina, como resultado de una fiebre intermitente.

“Era una fiebre que no se le iba y no sabíamos de dónde venía. El 23 de marzo fue internado en Mendoza, donde falleció. Desde ese día se le hicieron todos los estudios para saber qué le pasó y hasta ahora lo desconozco”, comentó su mánager William Ramírez al diario El Universal de México.

Dicha afección habría hecho su primera aparición desde el mes pasado, reveló su representante: “Hicimos tres shows, en el Vive Latino, Irapuato y Los Cabos, en el mes de marzo. El 21 de marzo fue el último show en Costa Rica, pero estas presentaciones las hizo con una fiebre intermitente“.

Staiti se encontraba a la espera arrancar una gira por Estados Unidos junto a “Hombres G”, programada para los meses de junio y julio. A la par, los Enanitos Verdes trabajaban en un álbum de grandes éxitos con artistas nacionales e internacionales.

Es así como el 13 de abril queda marcado como el día en que una estrella más de los Enanitos Verdes se apaga. Recordemos que previo a la muerte del guitarrista se le dio el último adiós al vocalista Horacio “Marciano” Cantero en 2022.

Felipe Staiti y el inicio de Enanitos Verdes

La huella de Felipe Staiti en la escena musical inició en 1979, cuando fundó Enanitos Verdes junto a Marciano Cantero y el batería Daniel Piccolo.

A lo largo de su trayectoria de más de cuatro décadas, la banda ha publicado catorce discos de estudio y cuatro en directo. De dichos proyectos han nacido éxitos internacionales como “La murala verde” y “Lamento boliviano”, haciendo historia con este último al ingresar en la lista “Billion Club” de Spotify, superando los mil millones de escuchas.

Durante las décadas de los 80 y 90 se convirtieron en un referente del rock en español en toda Hispanoamérica, logrando múltiples discos de oro y platino. Sin embargo, su primer golpe se dio en septiembre de 2022 con la pérdida de Marciano Cantero (líder, vocalista y principal compositor).

Pese a este duro adiós, la banda continuó su labor, pero ahora bajo el liderazgo de Felipe Staiti, a quien hoy el mundo rinde un homenaje por el legado que deja con su partida.

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