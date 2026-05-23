Dua Lipa sorprende en su nuevo álbum en vivo: incluye “Oye mi amor” con Fher de Maná

Dua Lipa sorprendió con el lanzamiento de su nuevo disco “Dua Lipa: Live from México”. En este proyecto recopila lo mejor de sus conciertos en la capital mexicana. Además, incluyó “Oye mi amor”, canción que entonó con el vocalista de Maná, Fher.

Este momento icónico tanto para los fans mexicanos como latinos ocurrió el 2 de diciembre de 2025, durante la gira de la estrella “Radical Optimism” en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Un guiño al público latino

De las 21 canciones que conforman el álbum, “Oye mi amor” es el único tema en español y, además, el único que no pertenece al catálogo oficial de Dua Lipa.

Con una pronunciación fluida, la intérprete de “Levitating” canta el pegajoso estribillo: “Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas”.

El tema original pertenece a “¿Dónde jugarán los niños?”, el tercer álbum de estudio de Maná, lanzado en 1992. Incluirlo en este material en vivo es una muestra más de la faceta políglota de Dua Lipa: a lo largo de su gira mundial “Radical Optimism”, que sumó más de 92 espectáculos, la cantante ha interpretado versiones de canciones en ocho idiomas diferentes.

En un comunicado difundido tras el lanzamiento, Fher Olvera expresó su emoción por la colaboración:

“Cantar ‘Oye mi amor’ con una gran artista del calibre internacional como Dua Lipa fue algo muy especial. Es una canción emblemática para Maná y para nuestros fans en todo el mundo; ha sido parte fundamental de nuestra historia como banda”. Fher – Vocalista de Maná

El compositor también destacó el impacto cultural de este encuentro: para él, la evolución de la canción es un ejemplo de cómo Maná “sigue cruzando generaciones e idiomas”. Y destacó: “Escucharla resonar en quienes no crecieron hablando español es un orgullo inmenso para nosotros como mexicanos y para toda la música latina”.

Tras esta colaboración que dio la vuelta al mundo, Maná se prepara para un nuevo escenario de talla global. La banda encabezará, junto a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin y Los Ángeles Azules, la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México.

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