El sonido que sana: ¿qué tan efectiva es realmente la musicoterapia?

La musicoterapia es, en su definición más precisa, el uso profesional de la música y sus elementos —ritmo, melodía, armonía— con objetivos terapéuticos específicos, siempre bajo la dirección de un especialista formado y dentro de un marco clínico estructurado.

No es escuchar una lista de reproducción en el gimnasio: es una intervención con plan de trabajo, evaluación de resultados y protocolo de derivación. Y su historia moderna, que se remonta a hospitales estadounidenses de posguerra que usaban música para reducir la ansiedad de los soldados heridos, atraviesa hoy un momento de validación científica sin precedentes.

Lo que dice la neurociencia

La música tiene efectos medibles en el cerebro a nivel neuroquímico. Actúa sobre los circuitos de recompensa y placer, influye en los sistemas de respuesta al estrés y la excitación, y estimula zonas vinculadas al sistema inmune y las relaciones sociales.

Esta base neurológica es el fundamento sobre el cual la musicoterapia construye su legitimidad clínica, y distingue su práctica de la simple estimulación auditiva.

Una revisión sistemática publicada en Salud Humana: Revista Académica Investigativa —que analizó 18 artículos de repositorios como Scielo, Redalyc, Dialnet y PubMed— evidenció beneficios significativos en adultos: regulación emocional, disminución del estrés, ansiedad y depresión, fortalecimiento de la autoestima y la comunicación, y mejoras en el funcionamiento motor, cognitivo y social. Los resultados apuntan, además, a un impacto positivo sostenido en la calidad de vida.

Evidencia sólida en casos de demencia

Si hay un campo donde la musicoterapia ha demostrado resultados con mayor consistencia, ese es el de las demencias. Una revisión Cochrane (el estándar de oro en síntesis de evidencia médica) examinó 30 estudios con 1,720 participantes y concluyó que la musicoterapia probablemente mejora los síntomas depresivos y podría mejorar los problemas generales de conducta al final del tratamiento. Los investigadores destacaron que la intervención es sencilla, económica y accesible incluso en estadios avanzados.

En España, un estudio publicado en la revista Neurología por Gómez Gallego y Gómez García aplicó sesiones de musicoterapia durante seis semanas a 42 pacientes con Alzheimer en estadios leve y moderado. Los resultados fueron notables: mejoría significativa en memoria, orientación, depresión y ansiedad en ambos grupos; reducción de delirios, alucinaciones, agitación, irritabilidad y trastornos del lenguaje en el grupo con demencia moderada. Y lo más llamativo: el efecto sobre las medidas cognitivas ya era apreciable tras solo cuatro sesiones.

Una revisión sistemática complementaria de García-Casares y colaboradores, que analizó 21 ensayos clínicos, confirmó mejoras en la función cognitiva, con especial énfasis en el incremento de la memoria, la orientación y el lenguaje. En más de 26 estudios médicos adicionales se verificó que la musicoterapia tiene efectos positivos sobre la salud mental de las personas con demencia, lo que incide directamente en su calidad de vida.

Dolor, ansiedad y salud mental

Más allá de las demencias, el espectro de aplicación se amplía. Un estudio publicado en The Journal of Pain demostró que participar activamente en sesiones de musicoterapia —cantando o tocando instrumentos— redujo la intensidad del dolor en pacientes hospitalizados con mayor eficacia que la escucha pasiva. Esto subraya una distinción crítica dentro de la disciplina: la participación activa genera respuestas fisiológicas distintas a la simple exposición musical.

En el ámbito de la salud mental general, los beneficios documentados incluyen la reducción significativa del estrés mediante la activación del sistema de recompensa cerebral, la mejora del bienestar emocional y la expresión creativa, y la generación de dinámicas relacionales positivas. Investigaciones recientes sobre estudiantes universitarios han mostrado reducciones medibles en marcadores de estrés tras intervenciones de musicoterapia estructurada.

Para la rehabilitación física, la evidencia señala mejoras en la coordinación motora y la motricidad fina mediante el uso del ritmo como andamiaje neurológico. La resignificación del dolor crónico —dotar al paciente de herramientas estratégicas ante situaciones persistentes— es otro vector de aplicación que gana peso en la práctica clínica.

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