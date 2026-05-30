¡No es solo cuestión de genética! Factores que hacen que las mujeres vivan más que los hombres

Aunque no se conocen las razones exactas de la longevidad humana femenina, los científicos tienen algunas ideas. Lo que contrasta con otra en especies, como algunas aves, donde son los machos los más longevos, quienes tienen la ventaja en la esperanza de vida.

Estadísticamente, las mujeres viven, en promedio, cinco años más que los hombres a nivel global. Sin embargo, la duración de esta diferencia varía significativamente entre países, siendo más marcada en naciones como Rusia y Ucrania, recoge BBC Mundo de la publicación Our World in Data.

“En casi todos los países, las mujeres viven más que los hombres”, señala a BBC la profesora Sarah Harper, directora del Instituto de Envejecimiento de la Población de Oxford, en Reino Unido.

Factores sociales y comportamiento

Se destacan el consumo de tabaco y alcohol entre hombres como factores principales que contribuyen a su menor esperanza de vida. Además, el comportamiento de riesgo también juega un papel crítico, junto con la tendencia de los hombres a evitar visitas médicas.

Por ejemplo, existe evidencia de que en Rusia, un “factor realmente, realmente importante es básicamente el consumo de tabaco y alcohol”, explica Harper, algo más común entre los hombres.

También, en todo el mundo, los hombres son más propensos a involucrarse en otras conductas que limitan la vida, además de que sus dietas tienden a ser menos saludables.

Igual, es menos probable que visiten al médico, añade Harper, aunque “los hombres casados tienen una ventaja… porque normalmente su pareja los lleva”.

Los hombres tienden a realizar trabajos más peligrosos, e incluso “tienen tasas mucho más altas de muertes por accidentes de tráfico, por violencia, por homicidio, por suicidio”, advierte.

Diferencias biológicas: estrógeno y testosterona

El estrógeno se identifica como un protector en la salud femenina, contribuyendo a la longevidad de las mujeres. Por otro lado, la testosterona en hombres podría estar vinculada a conductas riesgosas y efectos perjudiciales para la salud.

Esto, a pesar de que la menopausia implica una pérdida de esta protección hormonal, lo que afecta varias funciones biológicas. La terapia de reemplazo hormonal puede mitigar algunos de estos efectos negativos.

Miradas evolutivas sobre la longevidad

Investigaciones en otras especies demuestran que la longevidad varía entre sexos. Mientras que en mamíferos las hembras suelen vivir más, el patrón se invierte en aves, sugiriendo que la genética y el entorno juegan roles significativos.

A la vez, las diferencias entre géneros en longevidad son menos marcadas en especies monógamas. En contraposición, en especies donde los machos compiten por las hembras, se observan mayores discrepancias.

Calidad de vida: salud y enfermedades

Por el contrario, las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, pero también enfrentan más enfermedades crónicas y discapacidades. Este fenómeno resalta la importancia de considerar tanto la longevidad como la salud en general.

Expertos coinciden en que el entorno y los estilos de vida son factores determinantes que afectan la salud tanto de hombres como de mujeres, sugiriendo que un enfoque en bienestar integral es esencial para una vida más larga y saludable.

Rol que juega la genética

La genética sí importa, pero no determina por sí sola cuánto vive una persona. En términos generales, los estudios recientes sitúan su contribución a la variación de la esperanza de vida en torno al 20% al 25%, aunque esa cifra puede subir cuando se excluyen muertes por accidentes o infecciones y se analiza sobre todo el envejecimiento biológico, donde llega a estimarse cerca del 50% al 55%.

Hombres y mujeres

En promedio, las mujeres suelen vivir más que los hombres, y parte de esa diferencia tiene componente biológico y genético. Influyen factores como los estrógenos, el doble cromosoma X y una mejor protección frente a ciertas enfermedades, especialmente cardiovasculares e inmunológicas.

A lo largo de generaciones

La influencia genética sobre la longevidad no funciona como una “herencia fija” que se repite igual en cada generación. Lo que cambia es el entorno: mejor nutrición, vacunas, menor contaminación, más acceso a salud y cambios en estilos de vida hacen que el peso relativo de los genes parezca mayor o menor según la época y la población estudiada.

Qué significa en la práctica

Algunas familias transmiten variantes genéticas que protegen contra enfermedades del envejecimiento, mientras que otras heredan mayor riesgo de problemas como demencia o enfermedad cardiovascular. Pero incluso con buena genética, el estilo de vida sigue siendo decisivo, y una genética menos favorable puede compensarse en parte con hábitos saludables y atención médica.

La mejor forma de verlo es esta: la genética marca una parte del “rango posible” de longevidad, pero el entorno y las decisiones de vida ayudan a determinar en qué punto de ese rango termina cada persona. En hombres y mujeres, esa interacción existe en ambas, aunque las mujeres suelen partir con una ventaja biológica promedio.

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