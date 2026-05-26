El poder del baile: beneficios que ofrece moverse al ritmo de la música a edad avanzada

Carol Ross, fundadora de las Rodeo City Wreckettes, destaca la alegría que el baile aporta a su vida y la de otras mujeres mayores de 50 años. A sus 87 años, ella y su esposo continúan demostrando que la danza es un camino hacia la salud y el bienestar.

“He bailado toda mi vida, es lo mejor”, declaró a Associated Press (AP).

Profesionales médicos afirman que no importa si se trata de baile country, pasos de salón, salsa, claqué, zumba en el gimnasio o con un grupo como las Wreckettes. “Bailar es una de las actividades más beneficiosas para las personas mayores”, afirmó Julio Loya, enfermero y coordinador del programa geriátrico del Centro Médico de Tucson.

Beneficios del baile para mayores

Expertos médicos enfatizan que el baile incrementa la movilidad, la fuerza y reduce el riesgo de caídas. Además, mejora la salud cerebral y la calidad de vida a través de la conexión social.

Historias de individuos que han hecho del baile su prioridad resaltan su impacto positivo. Casos como el de un paciente que bailó hasta sus últimos días ejemplifican la pasión y los beneficios de la danza.

Creando conexiones a través de la danza

Las Wreckettes practican al menos dos veces por semana y encuentran en el baile una forma de construir amistades y mantener activos a sus miembros, quienes comparten historias personales que motivan el mantenerse en movimiento.

El grupo se presenta en diversos eventos, incluyendo actuaciones en hogares de retiro, donde la música logra reanimar a pacientes que, inicialmente, parecen desinteresados. La gratitud de las comunidades a las que sirven también es parte de su misión de ayudar.

Consejos para iniciar en el baile a edad avanzada

Los expertos recomiendan consultar a un médico antes de comenzar cualquier actividad.

Escoger clases adecuadas y disfrutar del proceso son elementos clave para una experiencia enriquecedora y saludable.

Baile en grupo y baile individual

El baile en grupo suele aportar más socialización, coordinación con otras personas y sensación de acompañamiento; el baile individual da más libertad, permite adaptar el ritmo y suele ser más fácil de practicar según la condición física de cada persona mayor.

Diferencias principales

Baile en grupo : favorece hacer amistades, seguir una rutina compartida y mantener la motivación, algo útil para personas mayores que buscan interacción social.

: favorece hacer amistades, seguir una rutina compartida y mantener la motivación, algo útil para personas mayores que buscan interacción social. Baile individual : ofrece más autonomía, menos presión por coordinarse con otros y mayor facilidad para ajustar intensidad, pausas y movimientos al propio nivel.

: ofrece más autonomía, menos presión por coordinarse con otros y mayor facilidad para ajustar intensidad, pausas y movimientos al propio nivel. Coordinación : en grupo se entrena también el ritmo compartido y la atención a los demás; en individual se trabaja más el control corporal propio y la memoria de pasos.

: en grupo se entrena también el ritmo compartido y la atención a los demás; en individual se trabaja más el control corporal propio y la memoria de pasos. Seguridad y adaptación: para personas con movilidad limitada o miedo a caídas, el baile individual puede resultar más flexible; en grupo, conviene elegir estilos sencillos y seguros.

Qué aporta cada uno

El baile en grupo suele ser mejor para combatir la soledad y estimular el ánimo mediante el contacto social.

El baile individual puede ser más cómodo para quienes prefieren practicar a su ritmo, en casa o sin depender de una pareja o de un grupo.

Elección práctica

Para una persona mayor, la mejor opción depende de su salud, equilibrio, gusto personal y necesidad de compañía.

En general, si busca convivencia y motivación, el grupo encaja mejor; si busca independencia y adaptación, el individual suele ser más conveniente.

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