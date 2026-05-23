¿Qué necesita tu cuerpo a partir de los 50 años?

La tendencia a iniciar rutinas de ejercicio a partir de los 50 años está en aumento. Las asociaciones médicas apoyan esta decisión, subrayando los beneficios en la prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Empezar a hacer ejercicio en esta etapa de la vida requiere precauciones. Las personas con antecedentes de inactividad física o que presentan sobrepeso u obesidad deben ser particularmente cautelosas. Es recomendable una evaluación médica previa para identificar posibles déficits de micronutrientes, recoge una nota de la nutrióloga Patricia Yárnoz para la sección de salud de la alianza Clarín (Argentina)-La Vanguardia (España).

Es importante evitar comenzadas rutinas de ejercicio demasiado intensas. La combinación de ejercicio intenso con una dieta inadecuada puede resultar en lesiones significativas, especialmente en individuos mayores.

Importancia de la proteína en la dieta

El consumo adecuado de proteínas es esencial para preservar la masa muscular y prevenir la sarcopenia en personas mayores que hacen ejercicio. Aunque la ingesta debe ser moderada, se recomienda consumir entre 1 y 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día.

Una dieta balanceada debe combinar proteínas de origen vegetal y animal. Es fundamental evitar el consumo excesivo de proteínas sin un correspondiente ejercicio físico, ya que puede perjudicar la salud ósea.

Micronutrientes esenciales para el rendimiento

Micronutrientes como el magnesio, calcio y vitamina D juegan un papel crucial en la salud ósea y la recuperación muscular.

Incluir suficientes fuentes alimenticias y mantener una adecuada hidratación es esencial para optimizar el rendimiento físico.

Tipo de ejercicio recomendado

El debate sobre qué tipo de actividad física es la más adecuada para mayores de 50 años continúa. Sin embargo, lo que es indiscutible es que realizar ejercicio regularmente, adaptado a las capacidades individuales, contribuye a mejorar la calidad de vida y reduce el riesgo de enfermedades.

Para personas mayores de 50 años, los ejercicios más recomendados suelen agruparse en cuatro tipos: fuerza, aeróbicos, equilibrio y flexibilidad. Esta combinación ayuda a mantener masa muscular, resistencia, movilidad y a reducir el riesgo de caídas.

Tipos más útiles

Fuerza : sentadillas, levantarse de una silla, ejercicios con bandas elásticas o pesas ligeras. Ayudan a conservar músculo y a proteger articulaciones.

: sentadillas, levantarse de una silla, ejercicios con bandas elásticas o pesas ligeras. Ayudan a conservar músculo y a proteger articulaciones. Aeróbicos : caminar a paso rápido, bicicleta, nadar o bailar. Mejoran el corazón, la circulación y la resistencia general.

: caminar a paso rápido, bicicleta, nadar o bailar. Mejoran el corazón, la circulación y la resistencia general. Equilibrio : postura punta-talón, tai chi, bird dog o apoyo a una pierna. Son especialmente útiles para prevenir caídas y mejorar la coordinación.

: postura punta-talón, tai chi, bird dog o apoyo a una pierna. Son especialmente útiles para prevenir caídas y mejorar la coordinación. Flexibilidad y movilidad: estiramientos suaves, yoga o pilates. Mantienen el rango de movimiento y pueden aliviar la rigidez.

Qué conviene priorizar

Lo más importante no es elegir solo un tipo, sino combinar varios durante la semana. Una recomendación frecuente es acumular alrededor de 150 minutos semanales de actividad moderada y añadir ejercicios de fuerza al menos dos veces por semana. Si hay dolor, enfermedades crónicas o antecedentes de lesiones, conviene empezar de forma progresiva y con supervisión profesional.

Una rutina semanal razonable podría ser caminar 30 minutos cinco días, hacer fuerza dos días con sentadillas y bandas elásticas, y añadir 10 minutos diarios de equilibrio y estiramientos.

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