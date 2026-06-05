El misterio del hipo: qué ocurre en el cuerpo y cómo detener ese molesto espasmo

El hipo es uno de los fenómenos fisiológicos más universales y, paradójicamente, más ignorados por la medicina moderna. Presente en prácticamente todos los mamíferos y detectable incluso en fetos humanos desde el segundo trimestre de gestación, sigue siendo objeto de debate científico: ¿para qué sirve? ¿Por qué persiste en la biología humana si aparentemente no cumple ninguna función vital?

Pocas cosas resultan tan inofensivas y tan exasperantes al mismo tiempo como el hipo. Aparece en el peor momento posible —en una reunión de trabajo, durante una cena romántica, en mitad de una presentación— y desaparece con la misma arbitrariedad con que llegó. Sin embargo, detrás de ese sonido tan cotidiano se esconde un mecanismo fisiológico de sorprendente complejidad.

Todo alrededor del hipo es un misterio, pero no por eso es de interés disertar acerca de las causas, sus mecanismos neurológicos y los métodos más efectivos —y respaldados— para hacerlo cesar.

El diafragma como protagonista involuntario

El hipo, en términos médicos denominado singulto, es el resultado de una contracción súbita e involuntaria del diafragma, el músculo en forma de cúpula que separa el tórax del abdomen y que regula la respiración.

Cuando el diafragma se contrae de forma espasmódica, provoca una inhalación brusca de aire que, al chocar con las cuerdas vocales, que se cierran de golpe, genera el característico sonido que todos conocemos.

Este proceso ocurre en apenas 35 milisegundos: el espasmo del diafragma, el cierre de la glotis y el sonido resultante conforman un ciclo rapidísimo y perfectamente sincronizado que el organismo ejecuta sin que la voluntad tenga ningún papel en él.

¿Qué dispara el mecanismo?

Las causas más frecuentes del hipo transitorio —el que dura minutos u horas— están estrechamente ligadas a los hábitos cotidianos. Comer demasiado rápido o en exceso es uno de los desencadenantes más comunes, ya que el estómago dilatado presiona el diafragma desde abajo.

La ingesta de bebidas carbonatadas, el alcohol, los cambios bruscos de temperatura en la boca o el tracto digestivo y las emociones intensas como la risa o el llanto también pueden activar el reflejo.

El nervio frénico, que inerva el diafragma, y el nervio vago, que recorre gran parte del tórax y el abdomen, son las autopistas nerviosas implicadas. Cuando alguno de ellos recibe una señal irritante o errónea —ya sea química, mecánica o emocional—, el arco reflejo se activa y el espasmo se produce.

En casos más raros, cuando el hipo se prolonga más de 48 horas, puede ser señal de una afección subyacente más seria: reflujo gastroesofágico crónico, patologías del sistema nervioso central, tumores en el tórax, afecciones renales o incluso efectos secundarios de ciertos medicamentos. En ese escenario, la consulta médica es imprescindible.

Remedios populares bajo la lupa

La tradición popular ha construido un auténtico catálogo de remedios contra el hipo. Muchos de ellos, aunque parezcan absurdos, tienen una lógica fisiológica detrás.

Retener la respiración. Eleva el CO₂ en sangre, lo que puede inhibir el arco reflejo del diafragma.

Respirar en bolsa de papel. Similar al anterior, aumenta la concentración de dióxido de carbono, relajando el diafragma.

Beber agua lentamente. Estimula el nervio vago de forma rítmica y puede interrumpir el espasmo.

Tragar azúcar granulada. La irritación suave del esófago puede “resetear” la señal nerviosa anómala.

Maniobra de Valsalva. Espirar con fuerza con la boca y la nariz cerradas modifica la presión torácica y estimula el vago.

Doblar las rodillas al pecho. Comprime el diafragma desde el exterior, pudiendo interrumpir el patrón espasmódico.

¿Qué explica el hipo?

La pregunta que más intriga a los investigadores no es cómo funciona el hipo, sino para qué existe. Una hipótesis evolucionista plantea que el reflejo es un vestigio de nuestros ancestros acuáticos: en los anfibios, un mecanismo similar cierra la glotis para impedir que el agua entre a los pulmones al respirar a través de branquias. En los humanos, ese reflejo habría persistido sin una función clara, una especie de apéndice neurológico.

Otra teoría, más reciente, sugiere que el hipo podría servir para expulsar el aire atrapado en el estómago de los bebés lactantes, facilitando el eructo y permitiendo que continúen alimentándose. El hecho de que los fetos desarrollen el reflejo del hipo ya en la semana 9 de gestación, mucho antes de que los pulmones estén formados, refuerza esta idea.

Sea cual sea su origen evolutivo, el hipo en su forma cotidiana y breve no representa ningún peligro. La mayoría de los episodios se resuelven en menos de diez minutos sin intervención alguna.

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