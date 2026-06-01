Traumatismos craneales en el deporte y sus víctimas: familia de Claude Lemieux dona su cerebro para investigaciones

La familia de Claude Lemieux, exjugador canadiense de la National Hockey League (NHL), confirmó la decisión de donar su cerebro al Centro de Encefalopatía Traumática Crónica de la Universidad de Boston. Esta acción busca investigar los efectos de lesiones cerebrales repetitivas en deportistas.

Lemieux, que jugó casi 1,500 partidos en la NHL desde 1983 hasta 2009, se destacó por su juego agresivo y su rendimiento excepcional en situaciones decisivas, lo que le otorgó cuatro títulos de la Copa Stanley. Tras su retiro, Lemieux se dedicó a trabajar como agente, enfocándose en ayudar a la nueva generación de jugadores. Su legado no solo se limita a su carrera, sino también al apoyo brindado a otros atletas, reseñó Associated Press (AP).

El caso viene a colación por su recién fallecimiento. Lemieux fue encontrado muerto la madrugada del 28 de mayo dentro del almacén de Andros Home, el negocio de muebles de su familia en Lake Park, Florida. La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach confirmó el suicidio como la forma de muerte, informó el New York Post , que detalló que la muerte de Lemieux fue ahorcamiento.

Reflexiones sobre la salud mental en el deporte

Laos familiares de Lemieux expresaron su esperanza de que la investigación del cerebro de Claude ayude a promover una mayor comprensión de los problemas de salud mental en los deportistas, y fomente conversaciones más abiertas y honestas sobre el tema.

“Claude dedicó su carrera tras su retiro a ayudar a la siguiente generación”, declaró la familia, refiriéndose a la incursión de Lemieux como agente. “Al vincular su nombre a esta investigación, esperamos que su vida contribuya a una mayor comprensión, a conversaciones más honestas y a una mejor protección para los atletas y sus familias en los años venideros”.

Family of Claude Lemieux issues statement regarding his passing. pic.twitter.com/g3lgp69dIr — Brendan Lemieux (@blemieux22) May 31, 2026

El acto de donar su cerebro se enmarca en un esfuerzo más amplio por mejorar la protección de los atletas y sus familias, garantizando que se tomen en cuenta sus necesidades de salud mental y física.

Encefalopatía traumática crónica

La encefalopatía traumática crónica (ETC) es una afección degenerativa causada por traumatismos craneales repetidos, los cuales son propios de los deportes de contacto.

Los síntomas de la ETC pueden incluir pérdida de memoria, agresividad, cambios de humor y hasta depresión, pero lo más grave es que solo puede confirmarse post mortem.

Por el momento, no existe hallazgo de ETC en Lemieux, pero tampoco se descarta. Por eso, su familia emprende esta tarea y deja en manos de la ciencia la determinación.

Investigaciones recientes indican que un significativo porcentaje de atletas que han muerto por suicidio presentan ETC. Estos hallazgos son un llamado a la acción para mejorar la conciencia y la prevención en la salud mental de los atletas.

En este sentido, recordamos que casos como el del exjugador de futbol americano Shane Tamura, y que no se vuelvan a repetir. Es un claro ejemplo de un desenlace que involucra la ETC.

Síntomas de la ETC en jugadores de hockey

Los síntomas más comunes de la encefalopatía traumática crónica en jugadores de hockey se dividen en cuatro categorías principales, y típicamente aparecen años o décadas después de los impactos repetitivos en la cabeza.

Síntomas iniciales (comienzan en la edad adulta joven, ~4ª década):

Estado de ánimo : Depresión, irritabilidad, desesperanza.

: Depresión, irritabilidad, desesperanza. Comportamiento : Impulsividad, explosividad, agresión, cambios bruscos de personalidad

: Impulsividad, explosividad, agresión, cambios bruscos de personalidad Neuroconductual: Disfunción neuroconductual, falta de control emocional.

Síntomas posteriores (se desarrollan más tarde, ~7ª década):

Cognitivos : Pérdida de memoria, deterioro de la memoria, disfunción ejecutiva, confusión, demencia.

: Pérdida de memoria, deterioro de la memoria, disfunción ejecutiva, confusión, demencia. Motoras : Parkinsonismo (temblores, rigidez), ataxia (inestabilidad), disartria (dificultad del habla).

: Parkinsonismo (temblores, rigidez), ataxia (inestabilidad), disartria (dificultad del habla). Otros: Dificultades para pensar (cognición), dolores de cabeza, falta de concentración.

Caracaterísticas clave en jugadores de hockey:

Todos los síntomas están relacionados con impactos repetitivos en la cabeza (commociones cerebrales).

(commociones cerebrales). Los síntomas neuropsiquiátricos y cognitivos son persistentes.

son persistentes. La enfermedad no se diagnostica durante la vida (excepto en casos raros de alto riesgo), solo se confirma post-mortem.

(excepto en casos raros de alto riesgo), solo se confirma post-mortem. No tiene cura, pero los síntomas pueden aliviarse con tratamiento médico y rehabilitación.

La ETC es una enfermedad cerebral progresiva que puede conducir a la muerte dentro de 10-15 años después del inicio de los síntomas.

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