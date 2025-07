“Estudien mi cerebro”: Revelan presunta nota que llevaba el tirador de Manhattan

El hombre que abrió fuego en un edificio de oficinas en Midtown Manhattan, matando a cuatro personas e hiriendo a una quinta, tenía una nota que afirmaba padecer encefalopatía traumática crónica (ETC), según informaron fuentes policiales a ABC News.

El sospechoso, Shane Tamura, se suicidó tras el tiroteo masivo del lunes en el número 345 de Park Avenue, sede de la NFL.

Una nota hallada en el bolsillo de Tamura, acusaba a la NFL de ocultar los peligros para el cerebro de los jugadores para maximizar sus ganancias, según las fuentes consultadas por el medio citado.

Una segunda nota mencionaba la ETC y culpaba al futbol americano, y una tercera nota pedía: “Estudien mi cerebro, por favor. Lo siento”.

La ETC es una enfermedad cerebral relacionada con golpes repetidos en la cabeza, que se observa a menudo en veteranos militares y atletas, como jugadores de futbol americano, hockey y boxeadores. La ETC no se puede diagnosticar con certeza en una persona viva, pero los médicos pueden sospecharla basándose en los síntomas y el historial de traumatismo craneoencefálico. Los síntomas incluyen pérdida de memoria, cambios de humor, confusión y dificultad para pensar con claridad.

Tamura, de 27 años, jugó futbol americano en la escuela secundaria de Los Ángeles, pero no llegó a ser profesional; la policía no ha encontrado evidencia hasta el momento de que haya sufrido una lesión cerebral traumática o ETC, según informaron las fuentes. No tiene conexión conocida con la NFL.

Al final del tiroteo, Tamura se suicidó en las oficinas de Rudin Management, en el piso 33 del edificio, según informaron las autoridades.

“Parece que iba tras los empleados de la NFL”, declaró el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, en FOX 5 el martes.

“Según nuestra investigación preliminar, tomó el ascensor equivocado para subir a la sede de la NFL”, declaró Adams a CBS. “En cambio, lo llevó a Rudin Management, y allí fue donde perpetró más tiroteos y cobró la vida de más empleados”.

Cuatro personas murieron. Dos han sido identificadas: una ejecutiva de Blackstone, esposa y madre, y un policía, padre de dos hijos y un tercero en camino.

Una quinta víctima de un tiroteo resultó herida y fue trasladada al hospital en estado crítico, informaron las autoridades. La víctima salió de cirugía y se encontraba estable el martes por la mañana, según una fuente familiarizada con el estado del individuo.

La policía rastreó los movimientos del BMW de Tamura a través de varios estados desde que salió de su estado natal, Nevada, el sábado y entró en Nueva York el lunes, aproximadamente dos horas antes del tiroteo, según las fuentes.

Tamura tenía dos retenciones por crisis de salud mental en sus antecedentes en Nevada, una en 2022 y la otra en 2024, según fuentes policiales. Estas retenciones suelen permitir la detención de una persona hasta por 72 horas si se considera que representa un peligro para sí misma o para los demás. Según una fuente, cuando se aplica este tipo de retención en Nevada, los agentes deben trasladar a la persona al hospital. Una vez que esto sucede, el personal médico toma el control y decide cuánto tiempo retener a la persona.

Una fuente de la policía de Las Vegas indicó que Tamura también obtuvo su licencia de porte oculto de armas (CCW) en 2022 y que también tiene un arresto previo por allanamiento de morada en el estado. En el lugar del tiroteo, la policía recuperó un rifle de asalto M4 de alta potencia cubierto de sangre.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió el martes una emotiva declaración en la que aboga por la prohibición de las armas de asalto.

“El asesino usó un rifle de asalto tipo AR-15. La misma arma de guerra empleada en tiroteos masivos en todo Estados Unidos“, declaró. “Nueva York tiene una de las leyes de armas más estrictas del país. Prohibimos las armas de asalto. Reforzamos nuestra Ley de Bandera Roja. Cerramos lagunas legales peligrosas. Pero nuestras leyes tienen un límite cuando se puede obtener un AR-15 en un estado con leyes de armas débiles y traerlo a Nueva York para cometer asesinatos en masa”.

“El pueblo estadounidense está cansado de pensamientos y oraciones”, declaró la gobernadora. “El Congreso debe armarse de valor para enfrentarse al lobby de las armas y aprobar finalmente una prohibición nacional de las armas de asalto antes de que se roben más vidas inocentes”.

El presidente Donald Trump escribió en redes sociales el martes que ha sido informado “sobre el trágico tiroteo ocurrido en Manhattan, un lugar que conozco y amo”. “Confío en que nuestras fuerzas del orden lleguen al fondo de por qué este lunático demente cometió un acto de violencia tan insensato”, escribió. “Mi corazón está con las familias de las cuatro personas asesinadas, incluido el agente del Departamento de Policía de Nueva York, que hizo el sacrificio máximo. ¡Que Dios bendiga al Departamento de Policía de Nueva York y que Dios bendiga a Nueva York!”

