Murió George Atkinson, campeón del Super Bowl XI con Raiders

George Atkinson, safety y kick returner campeón con los Oakland Raiders -franquicia actualmente afincada en Las Vegas- en el Super Bowl XI, la final de la temporada 1976-77 de la NFL -la liga profesional de futbol americano- falleció a los 78 años, informó este lunes el equipo.

“La familia de los Raiders lamenta profundamente el fallecimiento de George Atkinson, un ‘Raider’ de toda la vida cuyo estilo de juego físico ayudó a definir una era en el futbol americano y al equipo a ganar el primer campeonato”, escribieron Las Vegas Raiders en un comunicado.

George Atkinson se distinguió en su época de jugador por su recio estilo de juego que lo hacían uno de los defensivos más temidos de la liga.

Aunque la franquicia no dio a conocer las causas de su muerte, en 2016 el exjugador confesó que los médicos le habían detectado síntomas compatibles con encefalopatía traumática crónica, que es causada por conmociones cerebrales reiterativas, algo común en los jugadores de futbol americano.

Atkinson arribó a la NFL reclutado en la séptima ronda del Draft de 1968 por los Raiders, equipo con el que jugó 10 de los 11 años de su carrera, la cual terminó con Denver Broncos en 1979.

En más de una década en la liga jugó 144 partidos; acumuló 33 intercepciones -cuarta mejor marca de Raiders- recobró 13 balones sueltos y sumó cuatro anotaciones defensivas.

Rest in Peace, George Atkinson🕯️🙏🏻#Raiders Fearsome Strong Safety



• Super Bowl XI Champion

• 1968 AFL Co-Defensive Rookie of the Year

• Two-Time AFL All-Star

• Proud member of the Oakland Raiders' intimidating "Soul Patrol" secondary#RaiderNation pic.twitter.com/u6YVQ6y7N6 — Kevin Gallagher (@KevG163) October 27, 2025

Como regresador sumó 3 mil 140 yardas y tres touchdowns.

Participó en siete partidos de campeonato de la vieja Liga Americana, hoy Conferencia Americana.

Obtuvo su anillo de campeón gracias a la victoria 32-14 que los entonces Oakland Raiders ganaron a Minnesota Vikings en el Super Bowl XI de la temporada de 1976.

“Las contribuciones de George como amigo y mentor para todos en la organización de los Raiders continuaron mucho después de su carrera como jugador; su genuina personalidad y su maravilloso sentido del humor serán profundamente extrañados por todos los que lo conocieron”, concluyó el comunicado del equipo.

*Con información de EFE.

