Aylín Mujica rompe el silencio tras la muerte de su hijo Mauro: “Estoy devastada”

La actriz cubana Aylín Mujica ha reaparecido en redes sociales tras confirmarse el fallecimiento de su hijo mayor, el DJ Marco Menéndez, de tan solo 30 años de edad.

En una breve, pero emotiva publicación, la exintegrante de “La Casa de los Famosos” se pronunció sobre el deceso de su primogénito mientras agradecía las muestras de cariño por parte del público y sus compañeros del medio artístico.

“Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada”, escribió Aylín Mujica desde sus plataformas digitales acompañado de un emoji de corazón roto.

El mensaje de la villana de telenovelas salió a relucir apenas unas horas después de que su expareja y padre de Mauro, el músico Osamu Menéndez, confirmara la noticia del fallecimiento del joven.

En su comunicado difundido en Facebook, el cubano se dijo sin palabras ante el incidente y confirmó su viaje a Barbados (lugar en el que se encontraba Mauro Menéndez al momento se su muerte) para repatriar sus restos.

“Perdónenme, no puedo hablar. Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias”, declaró el rockero.

Pese a estas dos menciones, la familia no ha emitido un comunicado formal ni ha dado detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte.

Hasta el momento, el portal “Las Top News” reportó que las complicaciones de salud del joven conocido como DJ MAAHEZ se presentaron cuando viajaba de Miami a Barbados para formar parte de un juego de béisbol, aún sufriendo los estragos de un cuadro de neumonía.

Personal cercano a Mauro, de 30 años, compartió a la prensa que este comenzó a presentar malestares tras la práctica. Como resultado, fue trasladado a un hospital, donde sufrió un primer infarto y, posteriormente, un segundo del que ya no pudo recuperarse.

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