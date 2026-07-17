Hijo de Aylín Mujica, Mauro, fallece a los 30 años

Aylín Mujica, actriz conocida por su participación en historias como “Los Miserables” y “El Nuevo Imperio”, vive un duelo irreparable: el fallecimiento de su hijo Mauro, con tan solo 30 años de edad.

La noticia fue difundida por la periodista Mandy Fridmann, quien reportó que la estrella cubana se enteró del deceso mientras se encontraba en Colombia, en la filmación del reality de cocina “Top Chef VIP”.

“Una historia que jamás hubiéramos querido contar. Te abrazamos Aylín”, detalló el portal Las Top News desde su perfil oficial en Instagram.

Sobre la causa de muerte, se detalló que esta habría estado relacionada con un cuadro de neumonía que Mauro, conocido artísticamente como DJ MAAHEZ, presentó antes de emprender un viaje a Barbados, lugar en el que habría perdido la vida.

Por el momento, tanto Aylín Mujica como su equipo se han mantenido al margen de emitir comentarios sobre la noticia.

Mauro, de 30 años, era fruto de la relación de la artista con Osamu Menéndez. A Aylín Mujica le sobreviven dos hijos: Alejandro y Violeta, de 16 y 13 años, respectivamente.

De acuerdo con testimonios brindados por la histrionisa, la maternidad llegó a su vida cuando tenía apenas 19 años de edad. Sin embargo, pese a su corta edad, asumió este rol con todo el cariño y responsabilidad del mundo.

“A partir de ese día el sentido de mi vida cambió y cambió para entender que el traer un ser a este mundo dándole vida a partir de ti es el sentimiento más honesto y real“, dijo hace unos años a People en Español.

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