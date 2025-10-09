Aylín Mujica revela al aire que padece extraña enfermedad del corazón

La actriz cubana Aylín Mujica, de 50 años, sorprendió a propios y extraños con la confesión que hizo el miércoles en ‘Hoy Día’, en donde estuvo como presentadora invitada.

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ compartió en el morning show que padece una extraña y muy peculiar enfermedad en el corazón.

De acuerdo a su testimonio, Aylín detalló que sufre miocardiopatía de Takotsubo, coloquialmente conocido como síndrome del corazón congelado.

La revelación de la caribeña se dio luego de que la psicóloga Jennifer Flores trajera a la mesa este síndome, el cual se presenta luego de una ruptura amorosa que estuvo acompañada de un evento traumático.

“¿Qué es lo que quiere evitar esta persona? Quiere evitar volver a sufrir. ¿Y cómo se presenta? No me permito la posibilidad de volver a amar porque tengo el corazón en un estado donde no me involucro, no me permito, no quiero sentir, me niego a volver a sentir, me niego a que mi corazón vuelva a latir por alguien”, narró la experta sobre este padecimiento.

El testimonio de la psicóloga tocó el corazón de Aylín Mujica, quien aprovechó el espacio para reconocer que ella padece ese síndrome, el cual ha provocado que todas sus relaciones sentimentales no lleguen a buen puerto.

“Yo no quiero volver a sufrir, yo no quiero sentir ese dolor porque es un dolor que se siente en el medio del pecho, entonces de alguna manera dije: ‘Claro, eso es lo que me pasa, quiero evitar y por eso puse en un congelador mi corazón”, compartió la bella cubana.

A pesar de lo mucho que ella, y otros pacientes sufren con este síndrome, la psicóloga admitió que tiene cura.

“Cuando uno es capaz de convertir ese sufrimiento en comprensión, realmente tú vuelves a latir, tú vuelves a enamorarte porque enamorarse y sentir es una decisión. Así como decides bloquearte y congelarte, también yo puedo decidir por el otro lado abrirme a volver a amar.

Aquí lo único que está pasando, mientras estás congelada, es tu vida y la posibilidad de volver a vivir ese amor desde otra postura. Tú no eres la misma que sufrió ese desamor, tú no eres la misma, así que lo mismo que te pasó no te va a volver a pasar”, concluyó la especialista, quien animó a Aylín a volver a creer en el amor.

