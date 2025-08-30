Aylín Mujica dio cátedra de sensualidad con un vestido ajustado y de abertura peligrosa

En un inesperado despliegue de estilo y sensualidad, la actriz y conductora Aylín Mujica causó furor en redes sociales gracias al despampanante modelito que lució para su más reciente participación en el programa “La Mesa Caliente”. ¿En qué consistió? Aquí te contamos los detalles.

Fue por medio de una publicación desde su cuenta de Instagram que la villana de telenovelas como “Los Miserables” y “Aurora” compartió un carrusel de imágenes que tuvo como propósito dar una mirada a detalle del look veraniego que modeló.

Se trató de un ajustadísimo vestido vaporoso de chifón, cuyo estampado de flores y hojas en tono verde complementaron a la perfección el color de sus ojos. Además, el corte ceñido de la prenda y la coqueta abertura en la parte inferior de la pieza dejaron al descubierto la figura de infarto de la famosa.

Para completar su propuesta, Aylín Mujica optó por dejar lucir su melena castaña en un medio recogido con ondas suaves. Mientras que su maquillaje se mantuvo sencillo y fresco, destacando por sus sombras neutrales y bronzer ligero.

“Enamorada de mi outfit (In love with my outfit)”, escribió la famosa de 50 años para acompañar el post que a solo unas horas de haber sido compartido ya había acumulado cientos de ‘me gusta’ dentro de la plataforma.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez durante las últimas semanas que Aylín Mujica pone a temblar a las redes sociales con alguna de sus publicaciones. Recordemos que recientemente protagonizó la portada de la revista ‘Influencer’, donde apareció rockeando un elegante vestido de seda en color salmón con el que reafirmó su buen gusto al vestir.

En respuesta a esta hazaña, la histrionisa obtuvo mensajes como: “Tan hermosa”, “Te ves divinaaaa amigocha”, “Como los buenos vinos”, “Ese color de cabello te queda bello, Aylín” y “Que encanto de mujer”, por mencionar algunos.

