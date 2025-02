Aylin Mujica adelanta posible nuevo proyecto tras su pausa en “La Mesa Caliente”

La actriz y presentadora cubana Aylín Mujica ha dejado entrever que se encuentra inmersa en un nuevo reto profesional, tras haberse alejado temporalmente del programa “La Mesa Caliente“.

Aunque la artista aún no ha revelado detalles concretos sobre este nuevo capítulo en su carrera, una reciente publicación en redes sociales ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, Mujica mostró un adelanto de lo que parece ser su próxima aventura en la pantalla. En la grabación, la conductora se dejó ver en lo que parecía ser una reunión de producción, junto a figuras del medio como el actor colombiano Miguel Varoni, lo que ha llevado a especulaciones sobre su participación en una serie o telenovela.

Sin ofrecer información específica, la cubana acompañó la publicación con un mensaje breve pero revelador: “Nuevo proyecto”. Esta frase ha desatado todo tipo de comentarios entre sus fanáticos, quienes han expresado su entusiasmo y expectativas sobre lo que Mujica tiene preparado.

Su ausencia en “La Mesa Caliente” fue anunciada hace algunos días por sus compañeras del programa. “Les tenemos que contar que Aylín nos va a dejar por unos mesecitos porque tiene un proyecto especial que es muy importante y muy pronto lo vamos a anunciar”, mencionó Giselle Blondet en la emisión del show.

Por su parte, Myrka Dellanos también le dedicó palabras de apoyo, asegurando que seguirán de cerca su nuevo camino profesional.

Mujica, visiblemente conmovida, agradeció a sus colegas por las muestras de cariño y aseguró que este alejamiento es solo temporal, dejando la puerta abierta para su regreso al programa que ha sido su casa en los últimos tiempos.

“Son las mejores compañeras que he tenido en mi vida, en mi carrera. Gracias, no saben cómo disfruto venir aquí, estar con ustedes y conectar con el público. Gracias por todo lo que he aprendido con ustedes, pero volveré”, dijo Mujica tras las palabras de sus compañeras.

Mientras tanto, sus seguidores esperan con ansias conocer más sobre su nuevo desafío en la industria del entretenimiento.

Sigue leyendo:

•Adamari López llena de ángeles su árbol por la próxima Navidad y así lo presume

•Video: ’La Venenosa’ Sandoval decora su casa por Navidad con la ayuda de su hijita

•Video: Myrka Dellanos iluminó su casa por Navidad con más de 1,500 luces

•Jacky Bracamontes presume la blanca y elegante decoración de su mansión por Navidad