Aylín Mujica revive en entrevista el día en que Paulina Rubio la acusó de robarle al esposo

La cubana Aylín Mujica, de 50 años, habló en entrevista exclusiva con Rodner Figueroa de algunos aspectos de su vida personal y profesional.

En la conversación, con una duración de más de una hora, la actriz y presentadora caribeña habló de los roces que tuvo con Paulina Rubio en el pasado por culpa de un hombre y de un malentendido.

Aylín detalló en la conversación que tuvo que todo comenzó cuando ella y Ricardo Bofill, el entonces prometido de ‘La Chica Dorada’, se fueron con un grupo de amigos a Zipolite, una playa nudista en México.

“Fue muy fuerte. Nos fuimos en mi carro a Oaxaca, a Zipolite, una playa a la que uno va a conectarse para conectar, a estar desnudo, es una playa nudista. De repente cuando ya estoy metiendo mi bolsa dice mi amigo: ‘Viene Ricardo Bofill, viene con nosotros’. Después ahí me entero de que él era el prometido de Paulina”, reveló la villana de las telenovelas sobre lo sucedido.

Recordó que todo pasó una semana antes de la boda que Paulina Rubio y Ricardo Bofill tenían planeada y que ya no se llevó a cabo, luego de que la intérprete acusara a Aylín del fin de su compromiso.

“Cuando llegamos a Zipolite voy a la recepción, llamo a un amigo y me dice: ’Necesito que te regreses. Paulina Rubio está dando una conferencia que Ricardo Bofill no se casa con ella porque se fue contigo a la playa’. Se armó un borlote, me tuve que regresar, dar una conferencia de prensa y explicar que yo no tenía nada con él. La razón por la que él no se casó con Paulina no tenía nada que ver conmigo, era un tema entre ellos”, dijo sobre lo que pasó en 1997.

A pesar de que ella aseguró que nunca hizo nada malo con el prometido de Paulina, Aylín reconoció que nunca tuvo oportunidad de hablar del tema con la cantante.

“No tengo nada en contra de él, ni de ella. Éramos unos jóvenes inmaduros viviendo la vida loca”, contó Aylín, quien gracias a ese escándalo se comenzó a hablar mucho más de ello.

