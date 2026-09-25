Alerta en el Pacífico: tres huracanes están activos al mismo tiempo entre Hawái y México

El océano Pacífico presenta este viernes una imagen poco habitual: tres huracanes están activos al mismo tiempo entre las costas de México y Hawái.

Se trata de Polo, Odalys y Nolo, tres sistemas que presentan intensidades y trayectorias diferentes pero que coinciden simultáneamente sobre el Pacífico oriental y central.

El más poderoso es Polo, que este 25 de septiembre volvió a alcanzar la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de alrededor de 180 mph (285 km/h).

Mientras tanto, Odalys alcanzó categoría 4 durante la jornada y Nolo se fortaleció hasta convertirse en huracán categoría 2 al sur de Hawái.

Dónde están los tres huracanes del Pacífico

Los tres ciclones ocupan diferentes sectores de una extensa franja del océano.

Huracán Polo: categoría 5 frente a México

Polo es, con diferencia, el sistema más intenso. En el aviso de las 2:00 p.m. MST del viernes, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el ciclón mantenía vientos máximos sostenidos de 180 mph.

Su centro estaba aproximadamente a 320 millas al suroeste de Cabo Corrientes, México, y 395 millas al sur de Cabo San Lucas.

Polo se desplazaba hacia el oeste a unas 10 mph. No había avisos costeros vigentes en ese momento, pero el NHC pidió a quienes se encuentran en Baja California Sur seguir de cerca la evolución del sistema, ya que podrían ser necesarias alertas para partes de la península.

Polo ya había llevado fuertes lluvias y oleaje peligroso a sectores de la costa mexicana durante los últimos días.

Odalys también se convirtió en un gran huracán

Mucho más al oeste se encuentra Odalys. El sistema experimentó una rápida intensificación durante el viernes y llegó a alcanzar categoría 4, con vientos cercanos a 130 mph durante la mañana.

A diferencia de Polo y Nolo, Odalys se encuentra muy lejos de tierra firme.

El NHC informó que estaba aproximadamente a 955 millas al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California durante la mañana y que no existían avisos ni alertas costeras debido al ciclón.

Durante la tarde comenzó a mostrar señales de debilitamiento, aunque seguía siendo un huracán mayor.

Puedes ver: Huracán Polo podría provocar oleaje alto en el sur de California

Nolo amenaza con lluvias peligrosas en Hawái

El tercer huracán es Nolo, ubicado al sur de las islas de Hawái. El sistema se fortaleció durante la mañana del viernes y alcanzó la categoría 2, con vientos sostenidos de aproximadamente 105 mph (165 km/h).

Su centro estaba a unas 185 millas al sur de South Point, en la Isla Grande de Hawái, y alrededor de 380 millas al sur-sureste de Honolulu.

Pero en este caso, la mayor preocupación no son únicamente los vientos.

El Centro de Huracanes del Pacífico Central advirtió que Nolo podría generar inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales en la Isla Grande durante el fin de semana.

La Isla Grande se encontraba bajo advertencia de tormenta tropical y vigilancia de huracán, mientras otras zonas del condado de Maui permanecían bajo vigilancia de tormenta tropical.

¿Es normal que haya tres huracanes al mismo tiempo?

No es una situación habitual.

El San Francisco Chronicle reportó que esta es la segunda vez en apenas tres semanas que tres huracanes giran simultáneamente en el Pacífico entre México y Hawái durante esta temporada. Antes de septiembre de 2026, una configuración comparable había ocurrido una sola vez en el registro moderno citado por el medio.

Uno de los precedentes más extraordinarios ocurrió en agosto de 2015.

En aquel momento, los huracanes Kilo, Ignacio y Jimena coexistieron como tres huracanes de categoría 4 simultáneamente en el Pacífico central y oriental.

NOAA señaló entonces que era la primera vez registrada que tres grandes huracanes estaban activos simultáneamente en esa región.

La situación actual no es exactamente igual: Nolo es categoría 2, por lo que los tres sistemas actuales no son huracanes mayores al mismo tiempo.

El Pacífico está teniendo una temporada especialmente activa

La actividad de 2026 está muy por encima de lo observado normalmente en el Pacífico.

El Centro Nacional de Huracanes contabilizaba hasta el 25 de septiembre 16 tormentas con nombre y seis huracanes en el Pacífico oriental, con una energía ciclónica acumulada aproximadamente un 54% superior al promedio de 1991-2020.

NASA señaló además que, al 24 de septiembre, la actividad ciclónica acumulada en esa región estaba cerca del doble de lo normal y relacionó la temporada particularmente activa con las condiciones generales asociadas a El Niño, aunque aclaró que no puede atribuirse directamente la rápida intensificación de un huracán individual únicamente a ese fenómeno.

Polo llegó a ser uno de los huracanes más intensos de la región

El caso de Polo es especialmente llamativo. NASA describió su intensificación como extraordinariamente rápida después de que el sistema pasara de tormenta tropical a un poderoso huracán sobre aguas excepcionalmente cálidas frente a México.

El ciclón encontró condiciones casi ideales para fortalecerse: baja cizalladura del viento, abundante humedad, aguas cálidas y elevada inestabilidad atmosférica.

Durante el viernes, aviones cazahuracanes de NOAA volvieron a medir vientos de categoría 5 dentro de Polo.

Qué zonas deben seguir los tres sistemas

Aunque los tres huracanes están activos simultáneamente, no representan el mismo nivel de amenaza para tierra firme. En este momento:

Baja California Sur debe vigilar especialmente la evolución de Polo.

debe vigilar especialmente la evolución de Polo. Hawái , y particularmente la Isla Grande, enfrenta el riesgo más inmediato asociado a Nolo, sobre todo por lluvias e inundaciones.

, y particularmente la Isla Grande, enfrenta el riesgo más inmediato asociado a Nolo, sobre todo por lluvias e inundaciones. Odalys permanece muy lejos de tierra y no tenía alertas costeras vigentes.

Las trayectorias e intensidades de los ciclones pueden cambiar rápidamente, por lo que tanto el NHC como el Centro de Huracanes del Pacífico Central continúan actualizando sus pronósticos.

Sigue leyendo:

Tormenta tropical Nolo podría convertirse en un huracán mayor y acercarse peligrosamente a Hawaii