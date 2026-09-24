Tormenta tropical Nolo podría convertirse en un huracán mayor y acercarse peligrosamente a Hawaii

La tormenta tropical Nolo avanza por el Pacífico hacia las islas de Hawaii y podría fortalecerse hasta convertirse en un huracán mayor antes de realizar su aproximación más cercana al archipiélago durante el fin de semana.

Nolo se encuentra actualmente al sureste de las islas hawaianas y está entrando en condiciones ambientales más favorables para intensificarse. El Centro Nacional de Huracanes indicó que la tormenta se encontraba aproximadamente a 300 millas de South Point, Hawaii, con vientos sostenidos de 40 millas por hora y desplazándose a 6 millas por hora.

El Centro de Pronósticos de FOX prevé que Nolo podría convertirse en un huracán mayor para la mañana del sábado, cuando alcance su punto de mayor cercanía con las islas.

El Centro Nacional de Huracanes emitió una vigilancia de huracán para la Isla Grande de Hawaii.

Existe incertidumbre sobre un impacto directo

Aunque todavía no está claro si Nolo tocará tierra directamente en Hawaii, los meteorólogos advierten que la proximidad de un posible huracán mayor representa una situación poco habitual para las islas.

“Todavía existe incertidumbre sobre si la tormenta tocará tierra directamente”, señaló el Centro de Pronósticos de FOX. “Sin embargo, es extremadamente raro que un huracán mayor se acerque tanto a las islas hawaianas”.

El principal peligro para Hawái estará relacionado con las fuertes lluvias, que podrían comenzar el jueves y prolongarse durante todo el fin de semana.

Se esperan acumulados de entre 8 y 12 pulgadas de lluvia, mientras que en el lado oriental de la Isla Grande podrían registrarse entre 19 y 24 pulgadas.

Algunas zonas podrían recibir más de 30 pulgadas de lluvia durante el fin de semana.

Estos acumulados podrían provocar inundaciones repentinas peligrosas y afectar a miles de residentes en distintas partes del estado.

Advierten de inundaciones y deslizamientos

Debido al pronóstico de lluvias intensas, hay vigilancias de inundación vigentes en más de la mitad de las principales islas hawaianas.

La alerta incluye la Isla Grande, Maui, Molokai, Lanai y Kahoolawe.

La persistencia de las precipitaciones podría generar inundaciones repentinas de extrema gravedad, así como deslizamientos de tierra.

“Este es el momento de prepararse para impactos significativos por fuertes lluvias e inundaciones en la Isla Grande, ya que las lluvias intensas son cada vez más probables durante el jueves y viernes”, señaló la NOAA.

La agencia advirtió que son posibles inundaciones y deslizamientos de tierra que podrían poner vidas en peligro.

Los meteorólogos también vigilan la posibilidad de fuertes ráfagas de viento. El Centro de Pronósticos de FOX prevé vientos superiores a las 70 millas por hora asociados con la tormenta.

Aviones cazahuracanes estudiarán la tormenta

Mientras Nolo continúa acercándose a Hawaii, especialistas buscan obtener más información sobre su evolución y los posibles impactos.

Aviones cazahuracanes tienen previsto ingresar a la tormenta tropical durante la tarde del jueves para recopilar datos sobre su intensidad y estructura.

La información obtenida ayudará a los meteorólogos a determinar con mayor precisión la trayectoria de Nolo y los efectos que podría provocar durante el fin de semana.

La tormenta es una de varias perturbaciones activas en el Pacífico. El huracán Polo y Odalys también avanzan hacia México, mientras las condiciones meteorológicas continúan siendo activas en la región.

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