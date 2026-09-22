Huracán Polo podría provocar oleaje alto en el sur de California

Un nuevo huracán que se desarrolla en el océano Pacífico podría ocasionar en los próximos días oleaje alto y corrientes de resaca en el sur de California, unas semanas después de los embates que la región sufrió por los remanentes del huracán Marie.

El huracán Polo, que alcanzó este martes la categoría 5 frente a las costas de México, registra vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora (260 km/h), a 220 millas (355 kilómetros) al sur de Zihuatanejo, México, con desplazamiento hacia el este-sureste, a 6 millas por hora (9 km/h).

Hasta la mañana de este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) no ha emitido alertas ni avisos para comunidades del sur de California. Los meteorólogos pronosticaron que el huracán Polo podría tomar una trayectoria similar a la de Marie, con una trayectoria en el Pacífico sin tocar tierra.

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Sin embargo, a medida que Polo se desplace hacia el norte, existe la posibilidad de que el sur de California registre alta humedad y mal tiempo durante el fin de semana.

Los especialistas no pueden decir con certeza cuándo se sentirán los remanentes del huracán Polo en el sur de California, pero se espera que provoquen corrientes de resaca y la posibilidad de oleaje alto en la costa, que todavía resiente los daños causados por Marie.

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Afectaciones en México

El huracán Polo presenta un desplazamiento hacia el este-sureste a 6 millas por hora, con el pronóstico de girar bruscamente hacia el noroeste y el oeste-noroeste, para bordear la costa de México durante algunos días sin tocar tierra directamente.

En México, está vigente una alerta de tormenta tropical para parte de la costa, desde el sur de Manzanillo, en el estado de Colima, hasta Técpan de Galeana, en el estado de Guerrero, donde se esperan condiciones de tormenta tropical en los próximos días.

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Se pronostican lluvias de menor intensidad en las zonas costeras de los estados de Oaxaca, Colima y Jalisco.

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