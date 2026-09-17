Condado de Orange declara emergencia por daños tras fuerte oleaje del huracán Marie

El condado de Orange declaró este jueves 17 de septiembre el estado de emergencia tras la grave erosión en sus costas y los daños que causó el fuerte oleaje en viviendas e infraestructura pública como consecuencia de los remanentes del huracán Marie.

La declaración se emitió después de que varias residencias ubicadas frente al mar en el vecindario de Capistrano Beach, en Dana Point, quedaran seriamente dañadas como consecuencia del oleaje intenso que se presentó la semana pasada.

La situación emergente en Capistrano Beach ocurre tras las declaraciones de emergencia locales que se hicieron a principios de esta semana en Laguna Beach, San Clemente y Dana Point.

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Funcionarios del condado de Orange dijeron que esta declaración reconoce formalmente que sus costas quedaron en una situación grave, por lo que respaldaron la solicitud de recursos estatales y federales adicionales mientras continúan las evaluaciones de daños.

Los residentes aseguraron que, durante décadas, advirtieron a la Comisión Costera de California sobre la vulnerabilidad del litoral, y mencionaron que era prácticamente imposible obtener permisos para realizar medidas preventivas, lo que sigue siendo un desafío.

Las autoridades del condado dijeron que se están coordinando con representantes de Dana Point, Laguna Beach y de otras comunidades costeras para evaluar los impactos de la erosión y del fuerte oleaje a lo largo de la costa.

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La vicepresidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Orange, Katrina Foley, pidió al gobernador Gavin Newsom que emita una declaración de emergencia estatal para las comunidades costeras del condado.

El propósito de la petición, dijo Foley, es ayudar en los esfuerzos de recuperación y en los preparativos para la temporada de tormentas invernales de 2026-2027.

“Finalmente, el condado de Orange declaró el estado de emergencia tras los devastadores efectos del huracán Marie y en preparación para el fenómeno meteorológico de El Niño”, declaró Foley.

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“Esta declaración libera recursos, agiliza los permisos y acelera nuestra capacidad para brindar apoyo a las ciudades y los residentes ante las futuras marejadas ciclónicas de este invierno”, añadió.

De acuerdo con la vicepresidenta de la Junta de Supervisores, es necesario tomar medidas adicionales para proteger la costa ante una previsión climática para la temporada invernal.

“Ante la inminente temporada de tormentas de El Niño, de gran magnitud, debemos actuar ahora para proteger nuestra costa y prepararnos para tormentas históricas”, advirtió Foley.

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“En el condado de Orange, la arena es infraestructura. Necesitamos ayuda para acelerar la reposición de arena y la protección del litoral para salvaguardar nuestros hogares, playas e infraestructura“, reiteró Foley.

La representante también instó a Newsom a aprobar una orden ejecutiva destinada a acelerar los proyectos de preparación y recuperación antes del invierno, con la remoción de escombros y sedimentos, el mantenimiento de los canales y la protección de puentes, entre otros.

Los funcionarios del condado dijeron que las evaluaciones de daños y los esfuerzos de coordinación con las ciudades costeras se mantienen en curso.

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