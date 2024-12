Benny Ibarra habla sobre el posible regreso de Paulina Rubio a Timbiriche

Se ha hablado mucho sobre la próxima gira de reencuentro del grupo musical Timbiriche, que podría marcar el regreso de Paulina Rubio. Hace unos días su amigo Benny Ibarra, quien es otro de los integrantes originales, habló sobre el proyecto, y aunque no confirmó que la chica dorada estará en el tour, fue muy claro al señalar que sería la última oportunidad para ella de compartir el escenario con sus compañeros.

Paulina Rubio se reúne con Erick Rubín y Benny Ibarra en Miami

Ibarra fue entrevistado en el programa “Todo Para La Mujer” de Maxine Woodside, y ésta le preguntó si él y Erick Rubín pudieron convencer a Rubio de participar en el reencuentro, a lo que contestó: “Esa es la parte fácil, convencerlos de corazón a todos, pues todos nos queremos, nos dan ganas de jugar juntos. Lo que de repente cuesta trabajo es acomodar literalmente dos años de agenda en la vida de siete familias. ¿Por qué dos años? Porque así son los reencuentros de Timbiriche“.

Paulina Rubio y el emotivo mensaje que le dedicó a su madre a dos años de su muerte

Benny comentó que planear la gira es un proceso complicado: “Yo empiezo a producir por lo menos seis meses u ocho meses antes de que nos juntamos al primer ensayo, más los dos meses de ensayo, o tres meses de ensayo, más la gira, ya se nos fueron dos años de calendario. ¿Y pedirle eso a siete familias? Porque no nada más soy yo. Hay que acomodar ahí demasiadas cosas. Inclusive en el caso de Paulina hay niños pequeños, ¿no?”

El cantante de 54 años comentó que el plan está muy avanzado: “Pero ahí va; lo difícil es que vivimos un poco lejos, y hay que reconectar a nivel emocional con algunos de los compañeros, pero creo que (Paulina) está más entusiasmada, sobre todo sabiendo que esta es la última oportunidad de volver a estar en la banda con nosotros”.

Benny agregó que es una persona muy ocupada: “Yo no sé descansar, me aburro. Soy súper chambeador, y la verdad es que no me lo podría perder. Imagínate, le he invertido a mi banda en los últimos 26 años que empezaron los reencuentros; estoy ahí siempre. Estoy produciendo, estoy componiendo, pero bueno”.

El integrante de Timbiriche también comentó a “Ventaneando” que Paulina Rubio disfrutaría mucho con una gira de reunión. “¿Sabes para quién sería un gran regalo? Para ella. Darse la oportunidad de volver a estar dentro de una estructura de grupo, con esa contención. Que sus hijos de repente tengan de un día para otro, no sé cuantos somos, pero pon tú 18 primos, y seis tíos consentidores, amorosos. Creo que eso siempre es lo más bonito para todos, cuando se rearma “la familia de Timbiriches”, y creo que Paulina va a estar feliz de regresar a la banda. Y es su banda ¿no? Siempre lo fue”.

