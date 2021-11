Paulina Rubio reveló que parte de los problemas que tuvo con Thalía fue por: “Los novios y por besar a todos los del grupo…”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde hace mucho Thalía y Paulina existe la rivalidad entre estas dos grandes cantantes de México. De hecho, desde que estaban en la muy famosa agrupación musical del momento Timbiriche. A partir de aquel momento, la discordia entre ambas era evidente y la verdad es nunca lograron ser grandes amigas, pero muchos siempre se han preguntado el ¿por qué?. La propia Paulina Rubio ha confesado que parte de esos problemas con Thalía fue por un tema de novios.

Han pasado muchos años desde que Paulina Rubio y Thalía se conocieron y comenzaron una rivalidad entre ellas. De hecho, sus diferencias llegaron al punto de irse a los golpes sobre el escenario durante un concierto en Ciudad Guzmán. Según ha desvelado ahora la chica dorada de México, Paulina Rubio, en una entrevista en la que ha echado la vista atrás para recordar aquellos años, su enemistad estaba relacionada con ‘temas de novios’ y no por un asunto de ego entre ellas.

“Nosotras traíamos cosas atoradas, pero no era sobre quién era la más importante… Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y con tener novio y besar a otro“, ha dicho Paulina Rubio sobre Thalía en una franca entrevista que concedió a Yordi Rosado.

Sin embargo, no todo fueron problemas entre las dos artistas. Como estrellas juveniles en una situación muy similar, también compartieron momentos de complicidad a pesar de que la madre de Thalía, Yolanda Miranda, no veía con buenos ojos que se llevaran bien: “Sí que fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran”, ha dicho Paulina Rubio.

En cualquier caso, hace un par de años, Thalía y Paulina Rubio volvieron a tener contacto entre ellas y, a pesar de haber reconocido que tienen cosas en común y cosas que no, han logrado hacer las paces y llevarse mucho mejor.

