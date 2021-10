Thalía comparte sus propios tips para el cuidado de la salud mental

Thalía se ha dejado ver ante sus millones de seguidores con un emotivo video que ha compartido en sus redes sociales, donde busca crear conciencia acerca de la salud mental.

La actriz que con su gran talento ha logrado marcar a muchas generaciones, ahora ha tomado su cuenta de Instagram para hablar acerca de un importante tema en la actualidad pues ha hablado acerca de lo importante que es atender tanto la salud física como la salud mental.

View this post on Instagram

Ella ha abordado con sus admiradores ante el marco del día de la celebración de salud mental, que es muy importante escuchar las emociones y atenderlas con un profesional de ser necesario pues es quien te puede dar las herramientas necesarias para enfrentar la difícil situación por la que se está pasando.

“Al igual que tu salud física, tu salud mental es muy importante. Si te sientes ansioso, tienes problemas para dormir o no te sientes bien contigo mismo, no temas hablar de esto con alguien más y en especial, no tengas miedo en pedir ayuda y acudir a un profesional del área siempre que lo necesites”, expresó la intérprete de “No me acuerdo”.