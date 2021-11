Paulina Rubio ignora a Andrea Legarreta en pleno programa en vivo: “Qué feo momento vivieron”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Paulina Rubio se encuentra promocionando su nuevo sencillo “Yo Soy” por lo que ha visitado algunos programas de televisión, uno de ellos fue el matutino de Televisa ‘Hoy’, en donde protagonizó un incómodo momento al ser entrevistada por Andrea Legarreta.

Todo sucedió durante la emisión de este martes 9 de noviembre, en donde la “Chica Dorada” reapareció en la televisión mexicana para convivir y hasta tomarse varias fotografías con los conductores Galilea Montijo, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Arath de la Torre y Paul Stanley; sin embargo, no ocurrió lo mismo con Andrea Legarreta, con quien se portó distante e incluso usuarios de redes sociales destacaron en sus comentarios que la ignoró todo el tiempo.

Durante una entrevista Pau recordó parte de su trayectoria musical y revivió los grandes éxitos que la llevaron a colocarse como toda una estrella a nivel internacional, todo esto sin dejar de lado cuando se rumoró que iba a formar parte de la agrupación española de pop-rock, La Oreja de Van Gogh.

Y fue precisamente en este momento cuando la cantante respondió dirigiéndose únicamente a Paul Stanley, dejando ver que se encontraba un poco incómoda con la presencia de la esposa de su exnovio.

Y es que, a decir de los propios fans, las diferencias que pudieron tener en el pasado por culpa Erik Rubín podrían seguir vigentes, hecho que destacaron en la sección de comentarios en donde varios hicieron notar el incómodo momento que pasó la conductora.

“¿Es mi imaginación o no quiere pelar mucho a Andrea?“, “Por qué Paulina casi no entabla contacto visual con Andrea, en 80% se dirigió a Paul“, “Mejor la hubiera entrevistado Galilea“, “Soy yo o Pau ignora mucho a Andrea“, “Siguen siendo rival de amores por culpa de Erick Rubín“, “Que majadera…. en efecto si se luce ignorando en su totalidad a Andrea… será que no supera que ella se quedó con Erick y si logró estabilidad“, “No me pareció bien que Paulina ignorara y no tomara en cuenta a Andrea, que feo momento vivieron Andrea y la Rubio, pero la Pau ignorando a Andrea al 100 por ciento“, “Debió entrevistar Galy a Paulina porque se ve incómoda con Andrea, es como si Andrea no estuviera ahí y solo Paul Stanley la entrevistara“, “De grosera Paulina por ignorar a Andrea, ni la miraba a los ojos que grosera ella solo estaba haciendo su trabajo y lo que no fue en tu año no te hace daño“, mencionaron algunos usuarios de YouTube.

