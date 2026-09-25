Retiran queso tras brote de E. coli en 9 estados: más de la mitad de los enfermos son niños pequeños

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron este 25 de septiembre de 2026 una nueva alerta por un brote de E. coli relacionado con quesos elaborados con leche cruda de la marca Graziers, producidos por Sierra Nevada Cheese Company.

Hasta el momento, las autoridades han identificado 13 personas enfermas en nueve estados, de las cuales ocho tuvieron que ser hospitalizadas. Más de la mitad de los casos corresponden a niños de 5 años o menos, según el CDC.

Tres pacientes desarrollaron además síndrome urémico hemolítico (HUS), una complicación grave asociada a ciertas infecciones por E. coli. No se han registrado muertes.

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Qué queso está relacionado con el brote de E. coli

La investigación apunta a los quesos de leche cruda Graziers de Sierra Nevada Cheese Company. El CDC indicó que la compañía retiró los productos afectados y recomienda a los consumidores revisar refrigeradores y congeladores debido a que estos quesos pueden tener una vida útil prolongada.

Sierra Nevada Cheese Company también está advirtiendo en su sitio a los compradores que no consuman los quesos Graziers de leche cruda retirados y que los desechen o los devuelvan al establecimiento donde fueron adquiridos.

Entre los productos que la compañía comercializa bajo la línea Graziers se encuentran variedades de cheddar de leche cruda, incluidas Medium Cheddar y Sharp Cheddar.

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En qué estados se registraron los casos

De acuerdo con la información disponible hasta este viernes, los 13 casos fueron reportados en:

California

Colorado

Georgia

Kentucky

Michigan

Nevada

Oregon

Tennessee

Utah

El CDC advirtió que el número real de personas enfermas probablemente sea mayor y que el brote podría no estar limitado a esos estados, ya que muchas personas se recuperan sin recibir atención médica o sin hacerse pruebas para detectar E. coli.

Las enfermedades comenzaron entre el 7 de julio y el 26 de agosto de 2026.

Todos los pacientes entrevistados habían comido el queso

Un dato reforzó la sospecha de los investigadores. Las autoridades pudieron entrevistar hasta ahora a nueve de las personas afectadas y las nueve dijeron haber consumido quesos de leche cruda Graziers de Sierra Nevada Cheese Company antes de enfermarse.

El CDC señala que solo alrededor del 4.9% de las personas consultadas en su encuesta poblacional habitual reportan consumir queso elaborado con leche sin pasteurizar.

La diferencia, según los investigadores, apunta al queso como fuente probable de las infecciones.

Más de la mitad de los enfermos son niños pequeños

La edad de las personas afectadas oscila entre 1 y 58 años, pero la mediana es de apenas 5 años. Más de la mitad tiene 5 años o menos, una característica especialmente relevante porque los niños pequeños se encuentran entre los grupos que pueden sufrir complicaciones más graves por una infección de E. coli.

Hasta ahora, ocho de las 13 personas requirieron hospitalización, equivalente al 62% de los casos conocidos.

Qué deben hacer quienes tengan el queso en casa

La recomendación del CDC es clara: no consumir los quesos Graziers de leche cruda incluidos en el retiro. Los consumidores deben revisar tanto el refrigerador como el congelador. Si encuentran alguno de los productos retirados, deben desecharlo; o devolverlo al establecimiento donde fue comprado.

El organismo insiste especialmente en revisar los hogares porque los quesos involucrados pueden conservarse durante bastante tiempo.

La investigación continúa

El CDC, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y autoridades sanitarias estatales continúan investigando el brote.

Los análisis genéticos realizados sobre las bacterias obtenidas de los pacientes mostraron que están estrechamente relacionadas entre sí, lo que respalda la hipótesis de una fuente común de contaminación.

Las autoridades también advierten que pueden transcurrir entre tres y cuatro semanas antes de que un caso reciente sea confirmado como parte de un brote, por lo que las cifras podrían aumentar.

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