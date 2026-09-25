5 exámenes médicos que debes hacerte después de los 45 años: son obligatorios

Los exámenes médicos que se deben cumplir después de los 45 años dependen de factores como antecedentes familiares, peso, sexo, presión arterial, entre otros. Indudablemente, esta edad marca un momento oportuno para una evaluación general del organismo y su buen funcionamiento.

En Estados Unidos, algunas de estas evaluaciones ya forman parte de las recomendaciones de organismos como el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF) y la Sociedad Americana del Cáncer (ACS).

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5 exámenes médicos que debes hacerte después de los 45

1. Detección de cáncer colorrectal

En el caso de adultos con riesgo promedio, el USPSTF recomienda realizar el cribado a partir de los 45 y mantenerlo hasta los 75 años.

Asimismo, entre las alternativas están:

La prueba inmunoquímica fecal (FIT), todos los años

El análisis de ADN en las heces, cada 1 a 3 años

La colonoscopia, cada 10 años

Cabe destacar que algunas pruebas pueden detectar el cáncer cuando todavía es tratable y también identificar lesiones precancerosas que pueden eliminarse antes de que evolucionen.

2. Mamografía

Las mujeres deben realizarse una mamografía cada año a partir de los 45 hasta los 54, así lo recomienda ACS para su detección temprana. Asimismo, desde los 55 años pueden pasar a cada dos años o continuar anualmente, siempre que mantengan un buen estado de salud.

“La detección temprana significa encontrar y diagnosticar una enfermedad en lugar de haber esperado hasta que los síntomas comiencen a manifestarse”, dicen los especialistas del ACS.

La frecuencia de la mamografía puede cambiar dependiendo de antecedentes familiares, riesgo genético y otros factores. Una mujer con mayor riesgo no debería interpretar estas edades como una regla universal.

3. Prueba para detectar diabetes o prediabetes

Esta evaluación puede comenzar incluso antes de los 45 años, sin embargo, cobra especial importancia en esta etapa.

En el caso de adultos con sobrepeso u obesidad, el USPSTF recomienda realizar estas pruebas de detección desde los 35 a 70 años. El análisis puede realizarse mediante glucosa en ayunas, hemoglobina A1c o una prueba de tolerancia oral a la glucosa.

4. Perfil de colesterol y evaluación cardiovascular

No basta solamente con evaluar el colesterol total: el médico puede valorar LDL, HDL, triglicéridos y otros indicadores. Las nuevas recomendaciones de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) sobre dislipidemia también incorporan herramientas como la lipoproteína(a), o Lp(a).

Asimismo, además de los exámenes de laboratorios correspondientes, los expertos también insisten que una forma eficaz de evitar complicaciones en la salud cardiovascular después de los 45 años es mediante el estilo de vida: mantener un peso saludable, dormir bien, evitar el tabaco, entre otros.

5. Detección de cáncer de cuello uterino

Llegar a los 45 años no significa comenzar este examen, sino mantener el calendario de detección que ya corresponde a su edad.

La USPSTF recomienda para mujeres de 30 a 65 años: prueba de VPH de alto riesgo, cada cinco años; citología (Papanicolaou) cada tres años; o ambas pruebas cada cinco años.

La detección permite identificar cambios celulares relacionados con el VPH antes de que se conviertan en cáncer. Después de los 65 años, algunas mujeres pueden dejar de realizarse estas pruebas si cumplen determinados criterios de detección previa adecuada y no tienen un riesgo elevado.

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