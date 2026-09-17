El suplemento que los latinos en EE.UU. no suelen tomar y lo necesitan

Las largas jornadas laborales, los cambios de alimentación y la constante adaptación a la vida como inmigrantes son factores que afectan la salud cuando no es respaldada por un suplemento esencial. Curiosamente, todos los latinos en EE.UU. lo necesitan y suelen descuidar su consumo.

Entre las deficiencias nutricionales más frecuentes en esta comunidad destaca la falta de vitamina D.

Según estudios, una parte importante de la población hispana en Estados Unidos presenta niveles bajos de este nutriente y, en muchos casos, no consume suplementos que podrían ayudar a corregir esa deficiencia cuando existe una recomendación médica.

La vitamina D cumple funciones esenciales en el organismo, especialmente en el mantenimiento de los huesos, el funcionamiento muscular y la regulación del sistema inmunitario. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), ayuda al cuerpo a absorber calcio, un mineral indispensable para conservar una estructura ósea saludable.

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¿Por qué los latinos en EE.UU. tienen mayor deficiencia de vitamina D?

Uno de los principales factores está relacionado con la pigmentación de la piel. La melanina, el pigmento responsable del color de la piel, funciona como una protección natural frente a la radiación ultravioleta.

Sin embargo, esa misma característica puede reducir la capacidad del organismo para producir vitamina D mediante la exposición solar.

Esto significa que las personas con piel más oscura pueden necesitar una exposición más prolongada al sol para generar cantidades similares de vitamina D en comparación con personas de piel más clara.

El lugar donde vive una persona también influye. Muchos inmigrantes latinos llegan desde países cercanos al ecuador, donde existe una mayor disponibilidad de luz solar durante todo el año, a estados del norte de Estados Unidos donde los inviernos son más largos y las horas de sol disminuyen considerablemente.

Durante los meses fríos, además, las bajas temperaturas hacen que muchas personas pasen más tiempo en espacios cerrados, reduciendo todavía más la exposición solar.

El cambio de vida de los inmigrantes puede afectar la nutrición

Al llegar a Estados Unidos, algunas personas modifican sus hábitos por razones económicas, laborales o de disponibilidad de alimentos.

Los horarios extensos de trabajo, el acceso limitado a alimentos frescos en algunas comunidades y la adaptación a nuevos productos pueden dificultar una dieta equilibrada.

Un estudio publicado en The Journal of Nutrition ha señalado que las diferencias en los niveles de vitamina D entre grupos raciales y étnicos en Estados Unidos están influenciadas por factores biológicos, sociales y ambientales.

Otros nutrientes que suelen descuidar los latinos

Aunque la vitamina D es una de las deficiencias más estudiadas entre los latinos en Estados Unidos, no es el único nutriente que suelen descuidar

El calcio también puede ser insuficiente en algunas dietas y es fundamental para prevenir la pérdida de densidad ósea. Su absorción depende en gran medida de la vitamina D, por lo que ambos nutrientes están estrechamente relacionados.

El magnesio es otro mineral importante, al igual que el hierro, que es fundamental para prevenir la anemia, una condición que puede provocar cansancio, falta de energía y dificultad para concentrarse.

Y finalmente potasio, que suele encontrarse por debajo de las recomendaciones, debido al bajo consumo de frutas, verduras y otros alimentos ricos en este mineral.

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