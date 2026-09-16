El suplemento que más consumen los latinos en Estados Unidos: por qué

Uno de los productos que aparece con mayor frecuencia en estudios sobre consumo de suplementos entre los latinos en Estados Unidos es la vitamina C.

Su ingesta no solo es coincidencia, sino también una tradición extendida: muchos hispanos recurren a la vitamina C para proteger o levantar las defensas, con el objetivo de combatir síntomas asociados con el resfriado común.

Cabe aclarar que, aunque su consumo sea popular, no significa que es el suplemento número uno que necesitan los latinos en Estados Unidos. La realidad es que esto varía según la edad, el sexo, el país de origen, la alimentación y las necesidades nutricionales de cada persona.

Un análisis del Hispanic Community Health Study/Study of Latinos encontró que el uso de suplementos era común entre sus participantes y documentó una amplia variedad de vitaminas, minerales, ácidos grasos y otros productos.

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¿Por qué la vitamina C es tan popular entre latinos en EE.UU.?

Una de las explicaciones está en el uso tradicional que se le ha dado como apoyo para el sistema inmunitario. La vitamina C es un nutriente esencial y participa en diversas funciones del organismo, incluida la actividad normal de las células inmunitarias.

Sin embargo la evidencia científica indica que para la mayoría de las personas la vitamina C no evita que aparezca un resfriado, aunque consumirla de forma habitual puede reducir ligeramente su duración o intensidad en algunos casos.

Por eso, la popularidad del suplemento no debe confundirse con una necesidad médica generalizada. Una persona que mantiene una alimentación variada puede obtener vitamina C de alimentos como cítricos, fresas, kiwi, pimientos, brócoli y tomates.

Vitamin D y ácido fólico, otros dos favoritos de los hispanos

La vitamina D es otro de los suplementos que merece especial atención entre los latinos. Un análisis con 13,340 adultos encontró que el consumo habitual de vitamina D procedente únicamente de los alimentos era insuficiente para alcanzar el requerimiento promedio estimado.

Entre quienes utilizaban suplementos, la ingesta diaria promedio de vitamina D era considerablemente mayor y una proporción mucho menor quedaba por debajo de ese requerimiento.

Esto ayuda a explicar por qué la vitamina D aparece con frecuencia cuando se habla de suplementación entre los latinos, pero tampoco permite afirmar que sea el suplemento más comprado por toda la comunidad.

En el caso del ácido fólico existe una razón de salud pública relevante. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todas las mujeres capaces de quedar embarazadas consuman 400 microgramos de ácido fólico al día, ya que esta vitamina B ayuda a reducir el riesgo de defectos del tubo neural durante el desarrollo temprano del embarazo.

El CDC señala además que las mujeres hispanas o latinas presentan un mayor riesgo de tener un bebé afectado por un defecto del tubo neural que algunos otros grupos raciales y étnicos. La agencia también ha identificado niveles más bajos de folato en sangre y un menor consumo de ácido fólico entre algunas mujeres hispanas o latinas.

Los datos nacionales del CDC muestran que los suplementos son ampliamente utilizados en Estados Unidos y que los multivitamínicos y minerales, seguidos por la vitamina D y los ácidos grasos omega-3, se encuentran entre las categorías más comunes en la población adulta.

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