5 suplementos para controlar la ansiedad, según nutricionistas

Aunque los especialistas en salud aclaran de inicio que ningún suplemento sustituye la terapia psicológica ni los tratamientos médicos, también destacan que ciertos nutrientes y compuestos sí podrían ayudar a reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y favorecer el descanso.

La doctora Indhira Ghyssaert, médica de familia y nutricionista para The Balance RehabClinic, explica que antes de comenzar cualquier suplementación es recomendable hacerse “un análisis de sangre exhaustivo”.

El objetivo, recalca la experta, es determinar cuál es el mejor suplemento para cada persona, analizando “los niveles de vitaminas, los desequilibrios hormonales, la fatiga suprarrenal y la salud intestinal”.

Además, recomienda evitar la combinación de múltiples suplementos. “No conviene, porque no se puede aislar el efecto de cada uno y tener en cuenta su influencia”, dijo.

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5 suplementos para controlar la ansiedad

1. Vitamina D

Es uno de los suplementos más estudiados en relación con la salud mental y diversas investigaciones han asociado su deficiencia con síntomas de ansiedad, fatiga y depresión.

La Vitamina D participa en múltiples funciones cerebrales y ayuda a regular neurotransmisores vinculados al estado de ánimo.

Generalmente, se recomienda consumirla junto con alimentos que contengan grasas saludables para mejorar su absorción. Sin embargo, la dosis ideal depende de cada organismo y debe definirse con orientación médica.

2. GABA

El ácido gamma-aminobutírico, conocido como GABA, es un neurotransmisor que contribuye a disminuir la actividad excesiva del sistema nervioso.

Según la doctora Ghyssaert, “es un neurotransmisor que inhibe la actividad neuronal excesiva”, lo que puede ayudar a reducir síntomas relacionados con la ansiedad y la tensión mental.

“Recomiendo empezar con una dosis de 250 miligramos diarios y aumentar hasta 750 miligramos”, precisó. No obstante, aclara que no todas las personas reaccionan igual a este suplemento y que es importante consultar previamente con un especialista.

3. Ashwagandha

La ashwagandha es una hierba utilizada desde hace siglos en la medicina ayurvédica. Actualmente, suele recomendarse por su capacidad para ayudar al organismo a manejar mejor el estrés.

La especialista la define como “una hierba adaptogénica” que puede contribuir a reducir la ansiedad, mejorar la calidad del sueño y favorecer la concentración.

La dosis sugerida por Ghyssaert es de 300 mg diarios, aunque puede aumentar hasta 500 mg una o dos veces al día.

Aun así, los expertos recuerdan que no debe considerarse un remedio milagroso y que algunas personas podrían experimentar efectos secundarios digestivos o somnolencia.

4. Vitamina B12

Cumple una función clave en el sistema nervioso y en la producción de energía celular. La doctora Janine Bowring, médica naturópata y creadora de contenido médico, asegura que este nutriente puede influir positivamente en la ansiedad.

“Ayuda a proteger la mielina, que es el recubrimiento que recubre el exterior de los nervios y su deficiencia se ha relacionado con la depresión”, explicó.

La deficiencia de vitamina B12 es más frecuente en personas con dietas restrictivas, problemas digestivos o adultos mayores.

5. Creatina

Aunque la creatina suele relacionarse con el rendimiento físico y el aumento de masa muscular, también está siendo estudiada por sus efectos sobre la salud cerebral.

La doctora Jenna Stangland, dietista deportiva del equipo de baloncesto Minnesota Timberwolves, explicó que este suplemento puede favorecer el equilibrio emocional.

“Se ha demostrado que la creatina afecta el estado de ánimo, la memoria, la cognición y la emoción al promover los niveles de energía cerebral”, destacó.

Los especialistas recuerdan que estos suplementos deben acompañarse con hábitos saludables como dormir bien, hacer ejercicio y mantener una alimentación equilibrada. Asimismo, insisten en que no reemplazan tratamientos psicológicos ni psiquiátricos cuando son necesarios.

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