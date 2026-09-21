FDA retira suplementos para adelgazar tras detectar una planta tóxica que puede ser mortal

La FDA amplió una alerta sobre suplementos botánicos comercializados para bajar de peso después de detectar adelfa amarilla tóxica en productos vendidos como raíz de tejocote. La planta puede provocar alteraciones cardíacas, síntomas gastrointestinales y efectos graves que incluso pueden ser mortales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) volvió a advertir a los consumidores sobre determinados suplementos comercializados para bajar de peso después de que análisis de laboratorio detectaran una planta venenosa que no figuraba correctamente en las etiquetas.

La alerta incluye productos vendidos como raíz de tejocote, tejocote en cápsulas y otros suplementos botánicos para adelgazar, pero que en realidad contenían adelfa amarilla —yellow oleander o Thevetia peruviana—, una planta altamente tóxica.

La actualización más reciente derivó además en el retiro del mercado de dos suplementos de la marca Niwali, luego de que pruebas de la FDA confirmaran que lo vendido como tejocote era en realidad adelfa amarilla.

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Qué suplementos retiró la FDA

Global Mix Inc., una compañía con sede en Nueva York, anunció el 21 de septiembre el retiro voluntario de dos productos:

Niwali Tejocote Capsules, presentación de 90 cápsulas.

Niwali Tejocote Pieces, presentación para 90 días.

Los análisis realizados por la FDA determinaron que ambos productos contenían Thevetia peruviana, conocida como adelfa amarilla, en lugar del tejocote declarado en la etiqueta.

Los productos fueron distribuidos en Estados Unidos a través de eBay y Everymarket.

Aunque la compañía informó que solo se vendieron cinco unidades de estos lotes concretos, explicó que no puede identificar individualmente a todos los compradores porque las plataformas online no le proporcionan los datos personales de los clientes.

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Cómo identificar los productos Niwali afectados

Los consumidores pueden revisar el envase para determinar si tienen alguno de los suplementos incluidos en el retiro.

Las Niwali Tejocote Capsules vienen en un frasco plástico blanco de 90 cápsulas con etiqueta azul y verde. El lote afectado es RM500925, con fecha de vencimiento 03/03/2028.

Las Niwali Tejocote Pieces se presentan como un suministro para 90 días. El lote afectado es RM400925, con fecha de vencimiento 03/03/2028.

La FDA publicó además fotografías de los envases para facilitar su identificación.

La alerta no afecta solamente a Niwali

El problema es más amplio. El 17 de septiembre, la FDA incorporó tres nuevos productos a una alerta que mantiene abierta sobre suplementos botánicos para bajar de peso que dieron positivo para adelfa amarilla.

Además de los dos productos Niwali, las autoridades detectaron la sustancia tóxica en Easy Forte Natural Fiber, un suplemento que había sido vendido mediante la tienda Jaola Store en Amazon.

La lista de productos identificados anteriormente incluye también nombres como:

Slim Elixir

D Magic Plus

B. Magi

Chupa Panza

SdB Semilla de Brasil Tejocote Root

Algunos de ellos presentan riesgos adicionales porque los análisis encontraron también ingredientes farmacológicos o químicos no declarados.

Por qué la adelfa amarilla puede ser peligrosa

La adelfa amarilla es una planta venenosa originaria de México y América Central. Todas sus partes contienen glucósidos cardíacos, sustancias capaces de afectar el funcionamiento del corazón y que son altamente tóxicas tanto para las personas como para los animales.

La ingestión puede generar efectos neurológicos, gastrointestinales y cardiovasculares graves.

Entre los síntomas descritos por la FDA aparecen: náuseas, vómitos, mareos, diarrea, dolor abdominal, alteraciones del ritmo cardíaco y arritmias. En los casos más graves, la exposición puede ser potencialmente mortal.

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El problema comenzó con productos vendidos como raíz de tejocote

La investigación de la FDA no comenzó esta semana. En 2023, un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades detectó productos vendidos como raíz de tejocote que en realidad contenían adelfa amarilla.

A partir de esos hallazgos, la FDA comenzó a analizar otros suplementos comercializados con nombres como tejocote, raíz de tejocote, Crataegus mexicana, Mexican hawthorn, semilla de Brasil y otros productos botánicos utilizados para perder peso.

La preocupación de la agencia es que el problema pueda extenderse a más productos de los que ya fueron identificados.

Por eso continúa realizando pruebas y ha advertido que pueden añadirse nuevos suplementos a la lista a medida que avance la investigación.

Qué recomienda hacer la FDA

Las recomendaciones son especialmente claras. Quienes tengan alguno de los productos incluidos en la alerta deben dejar de consumirlo inmediatamente.

En el caso específico de Niwali, los consumidores pueden devolver el producto al lugar donde fue comprado para solicitar un reembolso o ponerse en contacto con la compañía.

Pero la FDA va un paso más allá para quienes ya consumieron alguno de los suplementos con adelfa amarilla. La agencia recomienda contactar a un profesional de la salud inmediatamente, incluso si el producto no fue consumido recientemente, para evaluar posibles efectos adversos.

Si una persona presenta síntomas graves, debe buscar atención médica de emergencia o llamar al 911. También puede comunicarse con el centro de control de intoxicaciones de su estado.

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Hasta ahora no se reportaron enfermedades por los productos Niwali

Global Mix indicó que hasta el anuncio del retiro no había recibido reportes de enfermedades o eventos adversos específicamente vinculados con los dos productos Niwali incluidos en esta retirada.

Eso no modifica el riesgo identificado por los análisis.

La compañía dejó de distribuir los suplementos, retiró los anuncios de venta y puso en marcha el retiro después de recibir los resultados de laboratorio de muestras recolectadas por la FDA el 19 de junio.

Los suplementos “naturales” también pueden tener ingredientes peligrosos

La investigación pone nuevamente el foco sobre un problema recurrente en el mercado de productos para perder peso: que un suplemento se presente como natural o herbal no garantiza que contenga únicamente los ingredientes indicados en su etiqueta.

La propia FDA advierte que no tiene capacidad para analizar cada uno de los productos comercializados como suplementos dietéticos y que algunos artículos promocionados para adelgazar pueden contener sustancias ocultas o ingredientes diferentes de los declarados.

Por eso, ante productos adquiridos por internet que prometen pérdida rápida de peso, la recomendación es comprobar si existen alertas de la FDA, revisar cuidadosamente los ingredientes y consultar con un profesional de la salud antes de utilizarlos.

En este caso, la alerta continúa abierta: la FDA sigue investigando otros suplementos botánicos para adelgazar y asegura que incorporará nuevos productos a su listado si las pruebas detectan nuevamente adelfa amarilla.

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