Píldora para el colesterol recibe la aprobación de la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) otorgó su aprobación a Lipfendra, una píldora innovadora para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Este medicamento se convierte en el primer inhibidor oral de PCSK9 en recibir luz verde por parte del organismo regulador.

Con la inminente pérdida de las patentes de Keytruda en 2028, Merck refuerza su enfoque en la diversificación. Lipfendra representa una nueva oportunidad para la compañía farmacéutica, buscando mitigar los efectos de la competencia emergente en el mercado de los tratamientos contra el cáncer.

La decisión de la FDA se basó en dos ensayos de fase avanzada, recoge CNN. Estos demostraron que la píldora de administración diaria redujo significativamente el colesterol LDL en una amplia gama de pacientes, incluidos aquellos con hipercolesterolemia familiar y aquellos que ya tomaban estatinas.

Mecanismo de acción y beneficios

Lipfendra actúa bloqueando la proteína PCSK9, regulando así los niveles de colesterol en el organismo. Este avance ofrece una alternativa viable frente a los tradicionales tratamientos inyectables y mejora el acceso de los pacientes a un manejo más sencillo de su condición.

Aproximadamente el 25% de los adultos en EE.UU. padecen de colesterol LDL alto. Con la llegada de Lipfendra, el mercado de medicamentos para el colesterol, que hasta ahora ha estado dominado por opciones inyectables, podría experimentar un cambio significativo en su dinámica de competitividad y accesibilidad.

Pacientes más indicados para su uso

Los pacientes más indicados para usar Lipfendra (enlicitide) son adultos con hipercolesterolemia primaria (incluida la forma genética hipercolesterolemia familiar heterocigota, HeFH) que no alcanzan sus metas de colesterol LDL solo con dieta, ejercicio y estatinas en la dosis máxima que toleran.

Perfil de paciente ideal según la indicación aprobada

Adultos con hipercolesterolemia primaria , incluyendo HeFH.

, incluyendo HeFH. Pacientes que no logran controlar el LDL a pesar de: Cambios en el estilo de vida (dieta baja en grasas saturadas, ejercicio). Uso de estatinas en la dosis máxima tolerada .

a pesar de: Personas con riesgo cardiovascular elevado o muy elevado, por ejemplo: Antecedentes de infarto, síndrome coronario agudo, revascularización, enfermedad arterial periférica o accidente cerebrovascular. Niveles de LDL que siguen por encima de las metas recomendadas (p. ej., >70 mg/dL en alto riesgo, >55 mg/dL en muy alto riesgo según guías recientes).

o muy elevado, por ejemplo:

Por qué este grupo es el más indicado

En ensayos clínicos, Lipfendra redujo el LDL alrededor de 56–59% a las 24 semanas, llevándolo a valores de ~50–60 mg/dL o menos , algo difícil de alcanzar solo con estatinas.

a las 24 semanas, llevándolo a valores de , algo difícil de alcanzar solo con estatinas. Es la primera pastilla oral diaria de la clase de inhibidores de PCSK9, diseñada para pacientes que necesitan mayor reducción de LDL pero que no pueden usar o no responden suficientemente a las estatinas o a inyectables.

Lipfendra Crédito: FDA vía nchstats | Cortesía

Restricciones o contraindicaciones

En la información disponible se destaca que Lipfendra no incluye advertencias específicas de contraindicaciones por reacciones de hipersensibilidad, a diferencia de algunos PCSK9 inyectables.

Aun así, de forma general, se considera contraindicado en personas con alergia conocida o grave previa al principio activo (enlicitide) o a alguno de los excipientes, aunque esto suele mencionarse como precaución estándar en todos los medicamentos.

Embarazo y lactancia

No se sabe si Lipfendra puede dañar al feto; se recomienda informar al médico si la paciente está embarazada, planea estarlo o queda embarazada durante el tratamiento.

Tampoco se conoce con certeza si pasa a la leche materna; el prospecto indica que la paciente y su profesional de salud deben decidir la mejor forma de alimentación del bebé y evitar tomar y amamantar al mismo tiempo sin asesoría.

Uso con otros medicamentos

Se recomienda informar al médico sobre todos los medicamentos que se toman (recetados, de venta libre, vitaminas y plantas medicinales), ya que pueden existir interacciones farmacológicas potenciales.

Esto es especialmente relevante si el paciente usa otros tratamientos para el colesterol (estatinas, ezetimiba, etc.), fármacos para el corazón o medicamentos que se metabolizan por las mismas vías hepáticas.

Instrucciones de toma y precauciones prácticas

Debe tomarse una tableta por la mañana en ayunas con agua, café negro o té simple, esperando al menos 30 minutos antes de ingerir otros alimentos o bebidas distintas de esas.

Si se olvida una dosis, se aconseja tomarla en cuanto se recuerde, siempre que sea al menos 30 minutos antes de la siguiente comida, y no duplicar dosis el mismo día.

Efectos adversos frecuentes y señales de alarma

En general, los efectos secundarios en personas con colesterol alto son similares a los de quienes no toman el medicamento.

En pacientes con HeFH se han descrito con mayor frecuencia diarrea y mareos, por lo que si estos síntomas son intensos o persistentes, se debe consultar al médico.

Costo estimado de Lipfendra

El precio de lista estimado de Lipfendra es de unos 315 dólares por un suministro de 30 días (alrededor de 3,780 dólares al año), lo que lo sitúa claramente por debajo de los actuales inhibidores de PCSK9 inyectables y muy por encima de las estatinas genéricas tradicionales.

Diversas fuentes coinciden en que el precio de lista de Lipfendra (enlicitide) será de 315 dólares por un suministro de 30 días, es decir, unos 10,50 dólares al día.

Esto equivale a un costo anual aproximado de 3.780 dólares si se mantiene el tratamiento durante todo el año.

Merck señala que el costo de bolsillo real para muchos pacientes podría ser menor, dependiendo de la cobertura de seguros y posibles programas de descuento o cupones.

Comparación con inhibidores de PCSK9 inyectables

Los inhibidores de PCSK9 inyectables actualmente disponibles (como Repatha y Praluent) tienen precios de lista mensuales que suelen estar entre 500 y 600 dólares, llegando a unos 5.850 dólares al año.

Esto significa que, a nivel de precio de lista, Lipfendra sería aproximadamente un 30–35% más barato al año que estos tratamientos inyectables de la misma clase.

Aun así, las aseguradoras suelen aplicar autorizaciones previas y criterios de uso similares para Lipfendra y para los inyectables, lo que puede limitar inicialmente el acceso pese a su menor precio.

Comparación con estatinas y otros fármacos orales

Las estatinas genéricas de alta intensidad tienen costos muy inferiores, en el rango aproximado de 24 a 144 dólares al año, dependiendo del fármaco y la dosis.

Otros tratamientos orales para el colesterol, como ezetimiba genérica, también suelen tener precios bastante más bajos que Lipfendra, aunque no ofrecen la misma reducción de LDL que los inhibidores de PCSK9.

Por tanto, Lipfendra se posiciona económicamente como un tratamiento avanzado: mucho más caro que las estatinas genéricas, pero más accesible que los inhibidores de PCSK9 inyectables.

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