4 suplementos populares que dañan el hígado, según expertos

Aunque la mayoría de suplementos se venden sin receta médica, por ser percibidos como “naturales”, expertos en salud advierten que algunos pueden afectar seriamente el hígado. Los principales señalados son: vitamina B3, extracto de té verde, vitamina A y cohosh negro,

La doctora Alyssa Smolen, dietista registrada en Nueva York y Nueva Jersey, centrada en compartir consejos y recetas de nutrición accesibles, explica que el problema de los suplementos populares radica en el consumo excesivo.

“Obtener demasiado de ciertas sustancias puede dañar la capacidad del hígado para desintoxicar el cuerpo de forma natural”, dice la especialista.

En este sentido, cuando un órgano vital como el hígado se ve obligado a manejar cantidades excesivas de ciertos compuestos, puede sufrir inflamación, lesiones celulares e incluso daños permanentes.

Lee también: 5 suplementos para controlar la ansiedad, según nutricionistas

4 suplementos que dañan el hígado y cómo actúan

1. Vitamina B3 o niacina

Esta vitamina participa en procesos vinculados con el metabolismo energético, además de ayudar a controlar ciertos niveles de colesterol. Sin embargo, su ingesta elevada implica un riesgo para salud hepática.

La doctora Sarah Alsing, nutricionista deportivo y creador de recetas para la preparación de comidas, advierte: “Puede dañar el hígado y afectar la coagulación, que es lo que previene el sangrado excesivo”.

2. Extracto de té verde

Un ingrediente habitual en productos para adelgazar. Aunque muchos lo consideran una opción saludable, especialistas han documentado casos de lesiones hepáticas asociadas a su consumo.

La doctora Leann Poston, médico colegiado y diseñador instruccional con más de 20 años de experiencia en la toma de decisiones clínicas, señala que este suplemento puede causar daño hepático en determinadas circunstancias y reconoce que “actualmente se desconoce la causa”.

3. Vitamina A

Aunque es fundamental para la visión, la inmunidad y el crecimiento celular, es una de las vitaminas que más fácilmente puede acumularse en el organismo cuando se ingiere en exceso.

El doctor Poston aclara que “las dosis de vitamina A que se encuentra dentro de la cantidad diaria recomendada no está asociada con daño hepático”.

El problema surge cuando se consumen cantidades extremadamente elevadas durante largos períodos. Según el especialista, “puede causar daño hepático agudo”.

4. Cohosh negro

Es un suplemento herbal utilizado principalmente para aliviar síntomas de la menopausia. A pesar de su origen vegetal, los médicos recomiendan prudencia.

La doctora Nesochi Okeke-Igbokwe, experta en medicina hospitalaria desde la ciudad de Nueva York, advierte que el cohosh negro “ha sido vinculado con casos de lesiones hepáticas”.

Si bien todavía se investigan los mecanismos exactos detrás de estos efectos, los especialistas coinciden en que el hecho de ser una planta no garantiza que sea inocua para todos los consumidores.

Para evitar daño hepático por consumo de suplementos, expertos recomiendan consultar con un profesional de la salud, especialmente si se padecen enfermedades hepáticas, se toman medicamentos de forma habitual o se planea ingerirlos durante mucho tiempo.

Te puede interesar:

· Estos 4 medicamentos pueden dañar la próstata, advierten médicos

· Estos dos alimentos están dañando tus riñones y los comes a diario

· Cuál es el mejor día del mes para quedar embarazada