Estos 4 medicamentos pueden dañar la próstata, advierten médicos

Si ya alcanzaste los 40 años y quieres empezar a cuidarte la próstata, los expertos en salud quieren que te enfoques en dos claves: asistir a los chequeos de rutina y evitar el consumo desmedido de ciertos medicamentos.

Estos fármacos pueden empeorar los síntomas urinarios o alterar el funcionamiento normal de la vejiga, que provienen de la hiperplasia benigna de próstata (HBP), conocida como el agrandamiento de la misma.

En este sentido, los medicamentos señalados son: antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, descongestionantes, diuréticos y opiáceos.

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4 medicamentos que pueden dañar la próstata

1. Antihistamínicos

Los antihistamínicos se utilizan comúnmente para tratar alergias, congestión nasal y síntomas gripales. Aunque son de uso frecuente, médicos del Centro Médico Teknon, en España, advierten que pueden afectar a hombres con hiperplasia benigna de próstata.

Estos fármacos reducen la capacidad de contracción del músculo de la vejiga, lo que dificulta su vaciado completo. Esto puede derivar en sensación de vaciado incompleto, aumento de la frecuencia urinaria y molestias al orinar.

2. Antidepresivos tricíclicos

Los antidepresivos tricíclicos, utilizados en algunos tratamientos psiquiátricos, también pueden influir en la función urinaria. Actúan sobre el sistema nervioso y pueden interferir en los mecanismos que controlan la vejiga.

El efecto principal es la disminución de la fuerza de contracción de los músculos encargados de expulsar la orina, lo que favorece la retención urinaria. Por esta razón, los especialistas recomiendan informar siempre al médico si existe diagnóstico de HBP antes de iniciar este tipo de tratamiento.

3. Descongestionantes

Considerados por muchos urólogos como uno de los grupos más problemáticos para la próstata agrandada, los descongestionantes pueden agravar rápidamente los síntomas urinarios.

Medicamentos que contienen sustancias como pseudoefedrina o fenilefrina aumentan la contracción de los músculos del cuello de la vejiga, lo que dificulta aún más el paso de la orina. En algunos casos, esto puede desencadenar una retención urinaria aguda que requiere atención médica inmediata.

4. Diuréticos y opiáceos

Los diuréticos, utilizados con frecuencia para tratar hipertensión o enfermedades cardíacas, aumentan la producción de orina. En hombres con próstata agrandada, esto puede traducirse en mayor urgencia urinaria y despertares nocturnos constantes para ir al baño.

Aunque no dañan directamente la próstata, sí incrementan la presión sobre el sistema urinario y pueden intensificar los síntomas.

Por otro lado, los opiáceos afectan los mecanismos neuromusculares de la micción, lo que dificulta el vaciado normal de la vejiga y favorece la retención urinaria.

Los especialistas dejan claro que ningún paciente debe suspender un tratamiento por su cuenta. Y ante cualquier síntoma lo más recomendable es consultar con un médico o urólogo para ajustar la medicación de forma segura.

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