Cuánto tiempo debes hacer el ayuno intermitente para bajar de peso, según expertos

Desde hace algunos años, el ayuno intermitente se ha popularizado con el objetivo de perder peso, y existe la creencia de que los resultados son más rápidos que los de una dieta.

Sin embargo, la realidad es que no hay un plazo de tiempo garantizado y los resultados dependen de varios factores, tales como el patrón alimenticio, el déficit calórico y no menos importante, la constancia.

Una revisión publicada por la Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas, en febrero de 2026, analizó 22 ensayos clínicos con aproximadamente 1,995 adultos con sobrepeso u obesidad.

El doctor Baptiste Leurent, profesor asociado de estadística médica del Departamento de Ciencias Estadísticas de la UCL, explicó que dicha revisión “no encontró absolutamente ningún beneficio del ayuno intermitente en la pérdida de peso, en comparación con las recomendaciones dietéticas estándar”.

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¿Cuándo pueden aparecer los primeros resultados de hacer ayuno intermitente?

Uno de los estudios que ayuda a establecer un punto de referencia fue publicado en Nature Medicine en 2025. Incluyó a 197 personas con sobrepeso u obesidad que siguieron durante 12 semanas distintos horarios de alimentación restringida: una ventana temprana, otra tardía o una elegida por los propios participantes.

Los grupos que realizaron alimentación restringida en el tiempo consiguieron reducir su peso durante esas 12 semanas. Sin embargo, el estudio no encontró diferencias significativas sobre la cantidad de grasa visceral, por lo que no puede afirmarse que un tiempo concreto sea la “fórmula universal” para adelgazar.

En este sentido, un aproximado de 12 semanas pueden servir como referencia razonable para evaluar si el método está produciendo una pérdida de peso, aunque algunas personas pueden observar cambios antes o después.

El ayuno funciona, pero no es una fórmula mágica

La revisión Cochrane encontró resultados similares al comparar el ayuno intermitente con la restricción calórica tradicional.

Esto significa que limitar las horas para comer puede ayudar a adelgazar si facilita consumir menos energía, pero no necesariamente produce una pérdida de peso adicional por el hecho de ayunar.

No existe una duración mágica como “30 días” o “dos meses” que garantice adelgazar. La clave está en una alimentación que permita mantener un déficit calórico de manera sostenible, sin embargo, otras personas podrían obtener resultados similares mediante una dieta convencional.

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