La cantidad de aguacate que debes comer a diario para regular el colesterol

El aguacate es rico en ácido oleico, una grasa monoinsaturada que es ideal para una alimentación orientada a mantener niveles saludables de colesterol LDL. Sin embargo, aunque el aguacate brinda múltiples beneficios, la cantidad que se consume y cómo se consume determina su efectividad.

Esto se debe a que es un alimento energético y sus efectos dependen de cómo se integra el aguacate dentro del patrón alimentario general.

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¿Cuánto aguacate conviene comer cada día para regular el colesterol?

Dependiendo del tamaño, lo recomendable es consumir medio aguacate o uno entero. En términos aproximados, serían entre 50-100 gramos al día.

Esta cantidad permite incorporar las grasas saludables y la fibra del alimento sin añadir un exceso de calorías a la dieta. No obstante, la porción puede variar según el gasto energético, el peso corporal, el apetito y el resto de los alimentos consumidos durante el día.

En este sentido, si se busca cuidar el colesterol, no se trata de comer la mayor cantidad posible, sino de integrarlo de manera equilibrada a la dieta.

¿Por qué el aguacate puede ayudar a controlar el colesterol?

Además de grasas monoinsaturadas, el aguacate aporta fibra, un nutriente que contribuye a una alimentación favorable para la salud cardiovascular. También puede aumentar la sensación de saciedad y facilitar que una persona mantenga un patrón alimentario equilibrado.

Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos apunta en esa dirección. La investigación reunió ensayos clínicos y encontró que el consumo de aguacate se asociaba con mejoras modestas en el colesterol total y el LDL frente a los grupos de control.

Cabe destacar que esto no significa que el aguacate por sí solo reduzca de manera importante el colesterol. Su beneficio se obtiene cuando forma parte de una dieta saludable mantenida de forma constante.

La clave está en qué alimento reemplaza

Una de las mejores maneras de aprovechar el aguacate es utilizarlo como sustituto de grasas menos favorables, en lugar de añadirlo a comidas que ya son muy calóricas.

Por ejemplo, puede utilizarse en tostadas en lugar de mantequilla, en ensaladas, cremas de verduras o junto con legumbres. También puede sustituir parte de la mayonesa o de quesos grasos en determinadas preparaciones.

En cambio, acompañarlo habitualmente con nachos, frituras, salsas o comidas abundantes puede aumentar considerablemente el aporte calórico.

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