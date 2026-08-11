Cuándo se puede comer un aguacate muy maduro y cuándo hay que desecharlo

Con el paso de los días, los aguacates cambian de aspecto por su maduración natural. Por ejemplo, pueden aparecer manchas marrones, la pulpa se ablanda y su característico color verde pierde intensidad. Sin embargo, estos cambios no significan necesariamente que la fruta esté descompuesta.

La maduración y la exposición al oxígeno provocan modificaciones naturales en la fruta, especialmente después de cortarlo. Antes de tirarlo conviene revisar otras señales que permitan determinar si todavía está en condiciones de ser consumido.

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¿Cuándo se puede comer un aguacate muy maduro?

Para determinar que un aguacate puede consumirse con tranquilidad, a pesar de que esté muy maduro, debes asegurarte de que mantenga un olor normal y agradable. Esto a pesar de que lo sientas más blando de lo normal o que tenga manchas marrones en ciertas partes.

Si la alteración está localizada y el resto de la pulpa conserva una apariencia, textura y olor normales, se pueden retirar las partes afectadas y utilizar el resto. La clave está en diferenciar la oxidación del deterioro.

Que una parte de la pulpa se haya oscurecido no significa por sí mismo que el alimento se deba desechar, indica el portal Frutas Los Cursos.

Estas señales indican que debes tirarlo

Ahora bien, si el aguacate desprende un olor agrio, fermentado o desagradable, lo más prudente es no consumirlo, ya que puede ser perjudicial para la salud.

También es recomendable desecharlo cuando:

La pulpa presenta una textura viscosa o pegajosa

Tiene un sabor extraño

Hay zonas profundas de podredumbre

Cualquier señal de crecimiento de moho

Para que los aguacates duren más tiempo debes almacenarlos en el refrigerador, de modo que su proceso de maduración sea más lento. En el caso de haberlo cortado a la mitad, antes de refrigerarlo exprime encima jugo de limón y guardalo en un recipiente hermético, esto hará que el proceso de oxidación se retrase.

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