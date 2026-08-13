El error que siempre cometes al comprar aguacates y eliges los peores

Aunque elegir buenos aguacates te parezca sencillo, la realidad es que no es tan simple como seleccionar manzanas o naranjas. Esta fruta tiene sus “trucos” y si no prestas atención a los detalles podrías acabar llevándote los peores.

Una de las fallas más comunes es apretar el aguacate con fuerza para comprobar si está maduro, pero en ese mismo instantes podrías maltratara la pulpa.

Este gesto provoca magulladuras que después aparecen como zonas oscuras en el interior.

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Fijarte solo en el color: un error fijo al elegir aguacates

Otro error es escoger el aguacate únicamente por su apariencia exterior. Un ejemplar verde y brillante no necesariamente es mejor: ese tono puede indicar que todavía está inmaduro. En cambio, un color más oscuro y mate puede ser una señal de mayor madurez, aunque el aspecto por sí solo no debe ser el único criterio.

También conviene evitar los aguacates que se sienten excesivamente blandos. Si la piel se hunde demasiado al tocarlos, existe el riesgo de que la pulpa esté pasada, fibrosa o incluso haya comenzado a fermentar.

La clave está en buscar un punto intermedio: el aguacate debe ofrecer cierta resistencia al tacto, pero no sentirse completamente duro.

No arranques el tallo

El pedúnculo o tallo es otro elemento que muchas personas pasan por alto. No conviene arrancarlo en la tienda, ya que al retirarlo se rompe una protección natural de la fruta y puede favorecer la oxidación y el deterioro.

En su lugar, es preferible observar el aguacate sin manipularlo excesivamente. Además, el peso puede ofrecer una pista útil: entre piezas de tamaño similar, los ejemplares que se sienten más pesados pueden tener una mejor proporción de pulpa.

La próxima vez que compres aguacates, evita convertir la selección en una prueba de fuerza. Tócalos suavemente con la palma, observa su aspecto, comprueba que no estén demasiado blandos y considera su peso. Estos pequeños cambios pueden ayudarte a elegir piezas en mejores condiciones.

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